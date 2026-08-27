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Gol Caracol  / No paran los problemas para Gianni Infantino; la UEFA prepara una denuncia penal

No paran los problemas para Gianni Infantino; la UEFA prepara una denuncia penal

La UEFA ha decidido llevar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante los tribunales bajo la acusación de presunta administración desleal. Todo esto tras su intento de privatizar el Mundial.

Por: AFP
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Fotografías de: AFP

La UEFA prepara una denuncia ante la justicia suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por "gestión desleal", debido a su proyecto abortado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, informó este jueves una fuente próxima al asunto.

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Diseñado en secreto antes de ser revelado y después desechado durante el verano (boreal), el proyecto "infligió un prejuicio directo y concreto a la reputación de la FIFA", argumenta la instancia europea en una solicitud preliminar ante la justicia de Florida para obtener la comunicación de los documentos.

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En ese texto de 60 páginas obtenido por la 'AFP,' la UEFA precisa que se trata de una acción destinada a "un proceso en el extranjero", que se llevará luego ante la justicia suiza, una vez que las filiales creadas por la FIFA en Estados Unidos para el Mundial 2026 hayan comunicado los detalles del proyecto.

UEFA tomó una determinación con respecto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
UEFA tomó una determinación con respecto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Fotos: AFP

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"Sin horizonte temporal", según la fuente cercana al asunto, la UEFA prepara esa denuncia por "gestión desleal", para intentar demostrar que Infantino dañó de manera intencionada los intereses de la FIFA.

El tipo de infracción que se le reprocha es susceptible de ser castigado con hasta cinco años de prisión.

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La instancia europea aborda en su denuncia el proyecto del dirigente italosuizo de gestionar los ingresos del Mundial mediante una empresa abierta a inversores privados, una idea presentada por la FIFA a finales de julio como una vía de "liberar el potencial comercial" de su competición reina.

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Para la UEFA, "se trataba en realidad de un vehículo destinado a permitir a Infantino" y "a un pequeño círculo de personas cercanas" -entre ellos Joshua Kushner, hermano de un yerno de Donald Trump- "adquirir una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y aprovecharse de ellos, en detrimento de la propia FIFA, de sus miembros y de otros actores de la familia del fútbol".

La UEFA alude especialmente a las críticas formuladas por Carlos Cordeiro, banquero de inversiones y asesor de Gianni Infantino, una función esa última a la que renunció por el controvertido proyecto, que calificó como "una mala operación para el fútbol".

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