"Lo que hace Lionel Messi es totalmente anormal para cualquier otro jugador"

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que Lionel Messi, protagonista con un doblete y una asistencia en la victoria de su equipo contra el DC United (3-2) tuvo "otra noche normal" para él, algo, opinó, "totalmente anormal para cualquier otro jugador".

"Leo, nada, otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier jugador de fútbol. La capacidad no solamente de convertir, sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones, de cargarse al equipo al hombro cuando teníamos dificultades. Es la ventaja de tenerlo, y hoy lo pudimos aprovechar", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al partido.

Messi lleva 22 goles en la MLS y es el máximo artillero de la liga.

Publicidad

"Es una victoria muy importante porque esta semana ganamos los seis puntos que teníamos que ganar en casa, hemos escalado posiciones en la tabla, todavía tenemos partidos pendientes que si logramos buenos resultados nos va a hacer terminar arriba en la clasificación", afirmó.

El Inter Miami ya está a un paso del billete para los 'playoffs' y todavía tiene opciones de terminar líder en el Este.

Publicidad

Lionel Messi, futbolista argentino de Inter Miami AFP

¿Cómo fue el partido de Lionel Messi?

Lionel Messi convirtió un espectacular doblete de goles este sábado en el triunfo del Inter Miami 3-2 ante el DC United, con el que se situó como máximo artillero de la temporada de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino, que suma 22 tantos en 22 jornadas disputadas, brindó una nueva exhibición a su público de Fort Lauderdale (afueras de Miami) en un triunfo que deja al Inter a un paso de clasificar a los playoffs.

El capitán albiceleste, que está cerca de renovar contrato con el Inter a sus 38 años, arrancó su recital con una fabulosa asistencia desde su campo a la carrera de su compatriota Tadeo Allende, que abrió el marcador en el minuto 35.

Publicidad

El propio Messi se encargó de las otras dos dianas del Inter con dos acciones de lujo. En el 66, con el marcador empatado 1-1, devolvió la ventaja a su equipo al recibir un pase del español Jordi Alba de espaldas en el área y, tras un control orientado, marcar con un disparo ajustado.

En el 85 selló otro gol de museo al controlar el balón en el balcón del área y ponerlo directo en la escuadra con un milimétrico zurdazo.