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Gol Caracol  / Lo tapó con la cara y en la línea; vea la inédita juagada en Brasil vs Japón, en el Mundial 2026

Lo tapó con la cara y en la línea; vea la inédita juagada en Brasil vs Japón, en el Mundial 2026

Una curiosa acción se presentó en la parte completaría tras un cabezazo de Casemiro y Takehiro Tomiyasu 'puso' la cara para evitar el tanto de Brasil. Vea la acción acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Jugada en Brasil y Japón
Jugada en Brasil y Japón
AFP

Una curiosa acción se presentó en el segundo tiempo entre Brasil y Japón donde Takehiro Tomiyasu fue el protagonista, al evitar el empate de Brasil en una jugada que ocurrió de todo.

Todo ocurrió tras un centro de Brasil por costado derecho, posteriormente Vinícius Júnior le 'bajó' la pelota a Casemiro, y este de cabeceó con dirección al arco, pero el defensor Takehiro Tomiyasu puso su cara para evitar que la pelota entrara al pórtico pese al dolor que mostró post a la jugada.

Vea la jugada acá:

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