"Luis Quiñones era un peligro, en Santa Fe se desapareció; pidió perdón cuando se cansó de farrear"

Este 9 de diciembre de 2025, se cumplen diez años de aquel título de Copa Sudamericana, que Independiente Santa Fe logró liderado por el entrenador Gerardo Pelusso y en la cancha por hombres como Robinson Zapata, Luis Manuel Seijas, Yerry Mina y Francisco Mesa, entre otros.

Es por eso que, en Gol Caracol, recordamos tan histórica gesta para el fútbol colombiano, con un especial en el que varios de aquellos protagonistas contaron inéditas anécdotas y más.

Una de ellas fue la expulsión de Luis Quiñones para la semifinal de vuelta en el certamen continental, después de haber incurrido en un acto de indisciplina, luego de haber igualado 1-1 en Paraguay contra Sportivo Luqueño, por el duelo de ida.

“¿Qué va a ser fácil? fue muy complicado. Ahí Luis cuando viaja, nosotros viajamos con la delegación de vuelta a Bogotá. Los compañeros ya sabían que Quiñones era un peligro, era muy buen jugador, pero afuera de la cancha no sabíamos lo que te podía llegar a hacer. Entonces, lo cuidaron mucho, lo protegieron, pero él llegó a Cali y se nos desapareció”, contó Gerardo Pelusso para Gol Caracol, revelando exactamente lo que había sucedió en aquella ocasión.



Y es que, así como lo manifestaron algunos de sus compañeros, el habilidoso extremo era uno de los jugadores más diferenciales en aquella plantilla; tanto, que fue clave para la obtención del título. “Luis Quiñones era el jugador diferente desde la individualidad; cuando el partido se colocaba complejo, él era el único que era capaz de hacer algo diferente desde su estilo, para someter al rival. Desde la táctica los equipos son tan similares y ese jugador disruptivo es capaz de cambiar la situación y ganar cosas”, dijo Leandro Castellanos.

Pero los elogios no solo vinieron desde el golero cucuteño, sino que también por parte de Yulián Anchico, una de las míticas leyendas de Independiente Santa Fe, en toda su historia: “Luis Quiñones era lo mejor que teníamos en ese momento; recordamos que Wilson Morelo empezó muy bien la copa y de un momento a otro se le cerró el arco. Quiñones con su habilidad nos estaba llevando en la parte ofensiva”.



¿Cómo expulsaron a Luis Quiñones de Santa Fe?

Así como lo manifestó Gerardo Pelusso, aunque fue una decisión compleja de tomar, al final se rigió en ser estricto y hacer respetar las reglas internas dentro del equipo; esto, independiente a que el extremo era de los mejores jugadores del plantel y Santa Fe estaba a horas de enfrentar a Sportivo Luqueño por la semifinal de vuelta.

“Luis Quiñones volvió cuando se cansó de andar de farra. Volvió a pedir disculpas y le dije, ‘no; bórrate de acá, no te quiero volver a ver más en mi vida. Le fallaste a todo el mundo’. No voy a decir todo lo que le dije, porque tendríamos para un rato largo”, agregó el entrenador uruguayo, dejando claro que tenía muy clara su posición respecto a dicha falta disciplinaria.

Evidentemente, esto golpeó en la interna del grupo, al punto de dividir opiniones por los diferentes escenarios que se presentaban. Sin embargo, hubo un mensaje que cambió todo para Santa Fe.

“En el momento en que se comete la falta disciplinaria, había controversia, algo que nunca había en el camerino, pero unos a favor y otros en contra. Llegó una voz y después de tantos análisis y reuniones de capitanes y las directivas, dijo una frase que me quedó marcada y es que ‘aquí hemos ganado tantos títulos sin él; somos capaces de ganar sin él’. Esa era una decisión difícil”, reveló Leandro Castellanos.

Al final, Santa Fe logró avanzar de fase, vencer a Huracán en la tanda de penaltis y coronarse campeón de la Sudamericana, aquel 9 de diciembre de 2025; siendo este el único equipo colombiano en tener dicho torneo dentro de sus vitrinas.

