Enojo y reclamo de Santiago Buitrago en la Vuelta a España; polémica en la etapa 14

Santiago Buitrago está decidido a emular lo hecho por Luis Alberto 'Lucho' Herrera, en 1987 y 1991; Óscar de Jesús Vargas, en 1989; Martín Farfán, en 1990; y Félix Cárdenas, en 2003 y 2004. Cada uno de ellos fue campeón de la clasificación de la montaña en Vuelta a España y, ahora, el bogotano, de 26 años, está cerca de conseguirlo.

El corredor del Bahrain Victorious luce la camiseta de puntos azules y, por eso, en cada jornada de la ronda ibérica, en 2026, aprovecha los puertos para sumar. Sin embargo, no es fácil, ya que necesita ser parte de la fuga, ser fuerte en los ascensos y responder en los momentos que llega la cima de la montaña, donde se encuentra la meta.

Este sábado 5 de septiembre, en el marco de la etapa 14 de La Vuelta, Santiago Buitrago hizo todo lo que se describió anteriormente. Estuvo en el frente de carrera y, cuando se acercaban las metas, aceleraba. Fue así como cruzó de primero en el Puerto de los Villares, sumando 5 unidades, superando a Lorenzo Fortunato y Kevin Vermaerke.

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Dicha estrategia la iba a repetir en el segundo puerto, pero las cosas cambiaron. Kevin Vermaerke, quien se había ido adelante en solitario, obtuvo cinco puntos, mientras que 'Santi' se quedó con las manos vacías, de manera insólita, ya que lo sorprendieron con un inesperado ataque. Fue en ese momento donde se dio una polémica.



Pello Bilbao había trabajado gran parte del Puerto de Locubín para que su compañero de equipo, Santiago Buitrago, sumara puntos. No obstante, en el momento de la verdad, Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) aceleró y se hizo con 3 puntos, mientras que Clément Berthet (Groupama - FDJ United) se quedó con el otro punto restante.

Al ver esa escena y la manera como cerraron al 'escarabajo', 'Santi' no dudó en alzar el brazo, manotear y reclamarle a sus rivales por su manera de actuar. Al final, no hubo sanciones para nadie, todo se mantuvo igual y quedó claro que ambos corredores hicieron lo que hicieron porque también se entregaban algunas bonificaciones para la general.