Polonia le ganó 3-0 a Argentina en el Mundial Femenio Sub-20; vea el resumen y las mejores jugadas

La Selección de Argentina comenzó el Mundial Femenino Sub-20 con una derrota por 3-0 contra la anfitriona de la competición, Polonia, en duelo de la primera fecha del grupo A, mientras que Brasil se impuso por 4-1 a Tanzania en la zona B.

Así se presentó el partido de Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-20

El combinado europeo fue claro dominador del compromiso que se jugó este sábado en el Arena Katowice, ubicado en la ciudad de Katowice. Las dirigidas por Marcin Kasprowicz aprovecharon sus virtudes en la pelota detenida y la media distancia para imponerse al conjunto sudamericano.

Polonia vs. Argentina en el Mundial Femenino Sub-17. Foto: Getty Imágenes

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Los goles de Oliwia Zwiazek, en el minuto 26; Annika Paz, en el 30 en propia puerta, y Maja Zielinska, ya en el 95, doblegaron al combinado 'albiceleste', que se complica sus opciones de clasificación para las eliminatorias desde el primer encuentro.



En cambio, la Selección de Brasil arrancó con potencia. Las 'canarinhas' se adelantaron en el minuto 14 por medio de Thaynara, y luego recibieron el 1-1 de Winfrida Gerald, antes del descanso, pero se impuso en el segundo tiempo con un dos tantos de Evelin y una diana de Vitorinha se quedaron con los tres puntos en el juego de la primera fecha del grupo B del Mundial Femenino Sub-20.

Oliwia Zwiazek celebra el tanto que le marcó a Argentina en el Mundial Femenino Sub-20 2026. Foto: Getty Imágenes

Vea acá el resumen de Polonia 3-0 Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026:

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Los partidos de este domingo 6 de septiembre en el Mundial Femenino Sub-20:

Grupo C

Francia vs. Corea del Sur

Hora: 8:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Arena Sosnowiec.

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Ecuador vs. Ghana

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Arena Sosnowiec.

Grupo D

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Japón vs. Nueva Zelanda

Hora: 8:00 a.m. (Colombia)

Estados Unidos vs. Italia

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

