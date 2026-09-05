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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla está 'dulce' con el gol en Girona: así fue su tanto al Sporting de Gijón

Yaser Asprilla está 'dulce' con el gol en Girona: así fue su tanto al Sporting de Gijón

El extremo colombiano aprovechó un gran saque del arquero del Girona para definir con categoría. ¡Vea acá el VIDEO del gol de Yaser Asprilla en la segunda de España!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Yaser Asprilla celebra un nuevo gol con Girona en la segunda división de España.
Yaser Asprilla celebra un nuevo gol con Girona en la segunda división de España.
Foto oficial del Girona

Yaser Asprilla está 'dulce' con el gol en Girona. El extremo colombiano volvió a reportarse en el tablero, esta vez en el duelo que su equipo visitó al Sporting de Gijón, este sábado, en partido válido por la segunda división del fútbol español.

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El nuevo tanto del internacional con la Selección Colombia llegó sobre el minuto 27 y significó para la apertura del marcador en el El Molinón. Yaser aprovechó un buen saque del arquero de Girona, Paulo Gazzaniga, que lo dejó muy bien perfilado en medio de los centrales rivales.

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El exGalatasaray controló la esférica, y a la salida del golero del Gijón, definió con categoría. El 0-1 se subió en el tanteador.

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Vea acá el golazo de Yaser Asprilla en Sporting de Gijón vs. Girona por la segunda división de España:

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