Yaser Asprilla está 'dulce' con el gol en Girona: así fue su tanto al Sporting de Gijón

Yaser Asprilla está 'dulce' con el gol en Girona. El extremo colombiano volvió a reportarse en el tablero, esta vez en el duelo que su equipo visitó al Sporting de Gijón, este sábado, en partido válido por la segunda división del fútbol español.

El nuevo tanto del internacional con la Selección Colombia llegó sobre el minuto 27 y significó para la apertura del marcador en el El Molinón. Yaser aprovechó un buen saque del arquero de Girona, Paulo Gazzaniga, que lo dejó muy bien perfilado en medio de los centrales rivales.

El exGalatasaray controló la esférica, y a la salida del golero del Gijón, definió con categoría. El 0-1 se subió en el tanteador.

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Vea acá el golazo de Yaser Asprilla en Sporting de Gijón vs. Girona por la segunda división de España:

Este es el gol que ha marcado @YaserAsprillaOf en el molinon, si el quiere se va a HINCHAR ⚽ pic.twitter.com/j2A2bfB2fT — ivan (@ivanmamer) September 5, 2026