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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la acción de gol que falló en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por Bundesliga; de no creer

Luis Díaz y la acción de gol que falló en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por Bundesliga; de no creer

La acción en cuestión se presentó al minuto 40, y tras un pase entrelíneas, la esférica le quedó 'servida' a Luis Díaz, pero a la hora de la definición lo hizo muy mal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Luis Díaz en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
Luis Díaz en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga.
Foto: AFP

Luis Díaz volvió a sumar minutos con Bayern Múnich, que este sábado visitó el campo de juego del Schalke 04, en cumplimiento de la segunda jornada de la Bundesliga 2026/2027. El guajiro tuvo una oportunidad única y clara para poner arriba a su equipo, esto finalizando el primer tiempo.

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La acción en cuestión se presentó al minuto 40, y tras un pase entrelíneas, la esférica le quedó 'servida' a 'Lucho', pero a la hora de la definición lo hizo muy mal. La pelota se fue por encima, y eso que el arquero local estaba vencido.

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