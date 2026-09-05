Luis Díaz y la acción de gol que falló en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por Bundesliga; de no creer

Luis Díaz volvió a sumar minutos con Bayern Múnich, que este sábado visitó el campo de juego del Schalke 04, en cumplimiento de la segunda jornada de la Bundesliga 2026/2027. El guajiro tuvo una oportunidad única y clara para poner arriba a su equipo, esto finalizando el primer tiempo.

La acción en cuestión se presentó al minuto 40, y tras un pase entrelíneas, la esférica le quedó 'servida' a 'Lucho', pero a la hora de la definición lo hizo muy mal. La pelota se fue por encima, y eso que el arquero local estaba vencido.

Vea acá la jugada que falló Luis Díaz en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga:

Publicidad

El Iceberg de Luis Díaz no falla… mejor dicho, no falla fallar.



Petardo hpta! pic.twitter.com/ABLXUi5M5Y — HellHammer 🎧 (@johngongo) September 5, 2026