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Gol Caracol  / Luto en el fútbol; jugador falleció por ataque al bus de su equipo

Luto en el fútbol; jugador falleció por ataque al bus de su equipo

Luego de disputar un partido con su equipo el Berekum Chelsea por la Premier League de Ghana. El delantero Dominic Frimpong perdió la vida durante su regreso a casa con el club.

Por: AFP
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Balón de fútbol.
Pelota de fútbol.
Foto: AFP.

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