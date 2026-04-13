Luto en el fútbol; jugador falleció por ataque al bus de su equipo

Un futbolista ghanés de 20 años, Dominic Frimpong, murió durante el ataque de unos ladrones armados al autobús en el que viajaba con su equipo, informó este lunes la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA). El Berekum Chelsea FC, club de la primera división ghanesa, informó en un comunicado que "hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto" dispararon contra el autobús del equipo y obligaron a los jugadores a refugiarse entre la maleza.

El robo, según la policía de Ghana, ocurrió alrededor de las 22:30 locales en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país. La policía señaló que Frimpong sufrió heridas de bala y murió en el hospital mientras recibía tratamiento. "Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)", añadió la policía en un comunicado.

La GFA calificó el incidente de "trágico" y lamentó "una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el fútbol ghanés en su conjunto". "Dominic era una joven promesa cuyo compromiso y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga", agregó en su comunicado. El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año. Disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club, según la prensa local.

Dominic Frimpong; jugador ghanés Cuenta Oficial de X de: Aduana Football Club

Según los hechos ocurridos, el equipo regresaba luego de haber disputado un encuentro contra el equipo ghanés FC Samartex por la Premier League de Ghana en Samreboi, encuentro en el cual equipo al cual hacia parte el jugador perdieron 1-0. El bus transportaba a los 30 futbolistas y oficiales cuando fue interceptado por seis hombres encapuchados, presuntamente de ellos estaban armados- Los hechos se presentarón en la carretera Bibiani-Goaso, cerca de Ahyiresu.



Allí los asaltantes abrieron fuego cuando el conductor intentó retroceder para escapar. Durante el suceso, el delantero Frimpong, quien jugaba para el Berekum Chelsea, el cual fue cedido por el Aduana Football Club recibió un disparo en la cabeza momento más tarde el jugador habría perdido la vida.

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"Según la policía, Frimpong sufrió heridas de bala y falleció mientras recibía tratamiento. Se ha iniciado una operación de búsqueda para dar con los sospechosos", manifestó el medio BBC.