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Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo; le quitó el trono a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo; le quitó el trono a Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner no solo se coronó campeón por primera vez en el Masters 1.000 de Montecarlo sino que también subió a lo más alto del ranking de la ATP.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz.
afp.

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