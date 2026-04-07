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Gol Caracol  / Luto en el fútbol mundial; histórico entrenador falleció, tras desplomarse en entrenamiento

Luto en el fútbol mundial; histórico entrenador falleció, tras desplomarse en entrenamiento

Hace un par de minutos se confirmó la lamentable noticia, que ya genera varias reacciones en el mundo del fútbol. "Que descanse en paz", dijeron desde el hospital.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Homenaje de luto por afición, en estadio de fútbol.
Foto: AFP.

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