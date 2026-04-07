Jugador de la Selección Colombia suena con fuerza para ir al Barcelona; "una gran oportunidad"

No se ha acabado la temporada y el Fútbol Club Barcelona ya empieza a mirar lo que será su plantel para la siguiente campaña; aún falta un poco más de dos meses y medio para que se dé apertura al mercado de pases de verano, pero desde la dirigencia 'culé' tienen visto algunos prospectos para reforzar la zona defensiva. En caso de fallar el plan A, la alternativa es un colombiano: Jhon Lucumí.

En la prensa deportiva de España precisan que Alessandro Bastoni, de 26 años, es el elegido, el indicado por los 'duros' en la escuadra 'blaugrana'. El actual jugador del Inter de Milán querría fichar por el club que dirige Hansi Flick; no obstante, indican que su "alto caché" no supondría fácil un posible traspaso, y es allí donde entraría el nombre de Lucumí.

Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A. AFP

A partir de ese escenario agregan en la web de 'Mundo Deportivo' haciendo hincapié en un reporte del diario italiano 'Il Resto del Carlino' que "el Barça está monitorizando la situación del jugador 'cafetero', que saldría por un precio inferior al del propio Bastoni. Lucumí cuenta también con otras 'novias' de la Premier o Turquía, y su contrato acaba en 2027, convirtiéndolo en una gran oportunidad de mercado para algunos clubs, ya que todo indica que no tiene intención de renovar"



Por supuesto que este marco favorecería que el Barcelona se incline a pujar por el central de la Selección Colombia, en caso tal de que el tema de Bastoni quede estacando, su fichaje no se dé.

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Y terminaron por indicar que en cuanto al oriundo de la ciudad de Cali que "no es la primera vez que el nombre del colombiano suena para el equipo 'azulgrana'. En abril de 2025, AS Colombia informó que el Barça envió dos ojeadores a Italia para seguir al central y que meses antes ya hubo un acercamiento informal con sus representantes".