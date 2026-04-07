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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia suena con fuerza para ir al Barcelona; "una gran oportunidad"

Jugador de la Selección Colombia suena con fuerza para ir al Barcelona; "una gran oportunidad"

En la prensa deportiva en Europa precisan que dicho futbolista de la Selección Colombia es una gran alternativa para arribar al Barcelona en la próxima temporada.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de abr, 2026
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La Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
La Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
Getty

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