Luto en el fútbol; leyenda brasileña, que también fue al Mundial, falleció a sus 76 años

El Atlético de Madrid se encuentra "de luto" por el fallecimiento a los 76 años del brasileño João Leiva Campos Filho, 'Leivinha', exjugador del club rojiblanco entre 1975 y 1979 y campeón de la Liga en 1977, según informó la entidad madrileña.

"Nacido en Novo Horizonte (Brasil) el 11 de septiembre de 1949, el extremo llegó a nuestro club en 1975. Debutó con la rojiblanca el 28 de septiembre de ese mismo año en un partido ante el Salamanca en el Vicente Calderón en el que anotó tres goles. Durante sus cuatro años en nuestro club disputó 93 partidos y marcó 43 goles, contribuyendo a la conquista del Campeonato Nacional de Liga de 1977", destacó el Atlético de Madrid.

"Nuestro presidente, consejero delegado, resto de miembros del Consejo de Administración y todos los empleados queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia. Descanse en paz", publicó en un comunicado en su página web oficial.

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de João Leiva Campos Filho 'Leivinha'.



Durante sus cuatro años en nuestro club disputó 93 partidos y marcó 43 goles, contribuyendo a la conquista del Campeonato Nacional de Liga de 1977.



Descanse en paz. pic.twitter.com/KtIb1WBsyt — Atlético de Madrid (@Atleti) June 4, 2026

¿Quién fue 'Leivinha'?

João Leiva Campos Filho, conocido como Leivinha, fue uno de los futbolistas brasileños más talentosos de la década de 1970. Nacido en Novo Horizonte (Brasil) en 1949, se destacó como delantero y extremo gracias a su habilidad para el regate, su velocidad y su extraordinario juego aéreo. Tras sobresalir en la Portuguesa, alcanzó la fama con el Palmeiras, donde fue una de las grandes figuras de la llamada “Segunda Academia”, conquistando dos campeonatos brasileños y convirtiéndose en uno de los máximos goleadores históricos del club.

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Su brillante desempeño le permitió integrar la selección de Brasil y disputar la Copa Mundial de la FIFA 1974. En 1975 dio el salto al fútbol europeo para jugar con el Atlético de Madrid, donde maravilló a los aficionados con sus famosas “bicicletas” y ayudó al equipo a conquistar la liga española de 1976-77. Aunque las lesiones limitaron su carrera y lo llevaron a retirarse prematuramente, Leivinha dejó una huella imborrable como uno de los jugadores más espectaculares y admirados de su generación. Falleció en junio de 2026 a los 76 años.