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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sorpresivo y tajante mensaje de Nacional a sus hinchas, para la final de vuelta contra Junior

Sorpresivo y tajante mensaje de Nacional a sus hinchas, para la final de vuelta contra Junior

Tras el 3-0 que sufrió Nacional con Junior, en la final de ida de la Liga BetPlay 2026-I, el club verdolaga ofreció a sus hinchas la opción de devolverles el dinero, si no creen en la remontada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Colprensa

En Atlético Nacional quieren que los hinchas que asistan al Atanasio Girardot crean en lograr darle vuelta al marcador adverso de 3-0 que sufrieron en la final de ida de la Liga BetPlay 2026-I, a manos del Junior de Barranquilla, por ese motivo sorprendieron con un mensaje e información en sus redes sociales de cara al partido de vuelta, programado para el próximo lunes 8 de junio.

"Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos. Pero si sabes que Nacional tiene historia para cambiar cualquier escenario… el Atanasio te necesita", se lee de entrada en el comunicado.

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Seguido a eso, puntualizaron en que "a los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les cuesta creer en la remontada, les ofrecemos la opción de devolverles el dinero, y esa boleta saldrá a la venta nuevamente para que otro aficionado con toda la fe puesta en este escudo, ocupe ese lugar en la tribuna", dejando claro que entienden el enojo y frustración de algunos de sus aficionados.

Eso sí, Atlético Nacional aseveró que por ese motivo "queremos un estadio que ruja. Un estadio lleno de los que creen, de los que empujan, de los que saben que esto no ha terminado. Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio En la próxima publicación te contamos el paso a paso para reclamar el dinero de tu boleta adquirida por la plataforma oficial", todo en la búsqueda de remontar el 3-0 en contra y luchar por el título del primer semestre en el fútbol colombiano.

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¿Cómo pueden los hinchas de Nacional pedir el dinero de la boleta de la final?

1. Solicita la devolución
Escribe a través de la línea de WhatsApp de servicio al cliente de Tribuna Verde al número 3136220438, solicitando la devolución.

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2. Envía la documentación requerida
Para tramitarla, deberás enviar la siguiente información:

  • Fotocopia de la cédula del titular.
  • Número de compra.
  • Correo electrónico asociado a la compra.

3. Condición para realizar la devolución
Las boletas deben encontrarse en la cuenta de Quentro a la que se asoció la compra.

4. Venta de las boletas devueltas
La boletería que sea recibida mediante devoluciones se habilitará para la venta el sábado 6 de junio a las 9:00 a. m., hasta agotar existencias en Tribuna Verde.

Plazo para solicitar la devolución

Desde el 4 de junio hasta el viernes 5 de junio de 2026 a las 10:00 p. m.

Tiempos de devolución del dinero

  • Tarjeta de crédito o débito: hasta 30 días hábiles, según la entidad bancaria.
  • PSE o Mercado Pago: hasta 15 días hábiles.
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