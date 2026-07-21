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El impresionante registro de Luis Díaz que solo es superado por una figura de Bayern Múnich

La brillante temporada del delantero colombiano, Luis Díaz, dejó números y estadísticas dignas de enmarcar y resaltar, y así se confirma en esta clasificación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de la Bundesliga
AFP

Luis Díaz tuvo una temporada agitada tanto a nivel de clubes como de selección. Prueba de ello fue la cantidad de partidos que disputó. De acuerdo con un ranking publicado por 'Transfermarkt', el extremo colombiano cerró la campaña con 66 partidos oficiales, una cifra que lo ubica entre los jugadores con mayor carga de minutos en el fútbol europeo.

Este registro cobra aún más valor al compararlo con otras grandes figuras del continente. El guajiro comparte sus 66 apariciones con el delantero inglés, Harry Kane, también del Bayern, mientras que otros nombres de renombre aparecen un poco más abajo en la clasificación. El defensor, Jonathan Tah, acumuló 63 partidos y el mediocampista, Joshua Kimmich, terminó con 62.

Luis Díaz con la Selección Colombia
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Justamente, haciendo referencia a sus compañeros de equipo, solo el francés, Michael Olise, logró disputar más encuentros. El atacante sumó un total de 69 compromisos, repartidos entre 52 con el conjunto alemán y 17 con la Selección de Francia.

La estadística refleja la exigencia física a la que estuvieron sometidos los jugadores durante una temporada cargada de competiciones nacionales, torneos internacionales y compromisos con sus selecciones.

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En el listado general elaborado por 'Transfermarkt', los futbolistas que superaron a Luis Díaz fueron Hans Vanaken, Morgan Rogers y Alexis Mac Allister, los tres con 71 encuentros, siendo los que más jugaron en la temporada. Posteriormente, aparecen Virgil van Dijk, Declan Rice, Michael Olise y Benjamin Nygeren, quienes también figuran entre los diez primeros puestos, con 69 juegos.

Más allá del dato estadístico, la presencia de Luis Díaz entre los jugadores con mayor cantidad de partidos evidencia la confianza que depositaron en él tanto su club como la Selección Colombia. El guajiro fue una pieza habitual durante toda la campaña y respondió estando disponible en prácticamente todos los compromisos importantes.

Luis Díaz en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Luis Díaz en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

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Aunque una carga tan elevada suele aumentar el riesgo de lesiones y desgaste físico, también es una muestra de regularidad, continuidad y protagonismo. En ese sentido, Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más influyentes del panorama internacional y como un jugador indispensable tanto a nivel de clubes como con la camiseta de 'la tricolor'.

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