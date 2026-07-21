Partidos EN VIVO HOY 21 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes 21 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026 con duelos atractivos como el que protagonizarán Atlético Nacional contra Tigres FC, y América de Cali frente a Real Cartagena.

Además, retorna la Copa Sudamericana en su fase de 'play-offs' hacia los octavos de final.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 21 de julio del 2026:

Equipos Horario Competición Transmisión Atlético Nacional vs. Tigres FC 4:00 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 Win Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira 5:00 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 YouTube Win Nacional (URU) vs. Tigre (ARG) 5:00 p.m. (Colombia) Copa Sudamericana DSports - DGO Tolima vs. Quindío 6:00 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 YouTube Win Once Caldas vs. Envigado 7:00 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 YouTube Win Pasto vs. Bogotá FC 7:00 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 YouTube Win América de Cali vs. Real Cartagena 7:30 p.m. (Colombia) Copa BetPlay 2026 Win Universidad Central de Venezuela vs. Santos 7:30 p.m. (Colombia) Copa Sudamericana DSports - DGO