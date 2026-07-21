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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 21 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 21 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 21 de julio, con acción en la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Atlético Nacional juega en la Copa BetPlay 2026.
Atlético Nacional juega en la Copa BetPlay 2026.
Twitter de Atlético Nacional

Este martes 21 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026 con duelos atractivos como el que protagonizarán Atlético Nacional contra Tigres FC, y América de Cali frente a Real Cartagena.

Además, retorna la Copa Sudamericana en su fase de 'play-offs' hacia los octavos de final.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 21 de julio del 2026:

EquiposHorarioCompeticiónTransmisión
Atlético Nacional vs. Tigres FC4:00 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026Win
Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira5:00 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026YouTube Win
Nacional (URU) vs. Tigre (ARG)5:00 p.m. (Colombia)Copa SudamericanaDSports - DGO
Tolima vs. Quindío6:00 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026YouTube Win
Once Caldas vs. Envigado7:00 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026YouTube Win
Pasto vs. Bogotá FC7:00 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026YouTube Win
América de Cali vs. Real Cartagena 7:30 p.m. (Colombia)Copa BetPlay 2026Win
Universidad Central de Venezuela vs. Santos7:30 p.m. (Colombia)Copa SudamericanaDSports - DGO
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