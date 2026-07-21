Partidos EN VIVO HOY 21 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes 21 de julio, el calendario futbolero trae acción en la Copa BetPlay 2026 con duelos atractivos como el que protagonizarán Atlético Nacional contra Tigres FC, y América de Cali frente a Real Cartagena.
Además, retorna la Copa Sudamericana en su fase de 'play-offs' hacia los octavos de final.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, martes 21 de julio del 2026:
|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión
|Atlético Nacional vs. Tigres FC
|4:00 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|Win
|Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira
|5:00 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|YouTube Win
|Nacional (URU) vs. Tigre (ARG)
|5:00 p.m. (Colombia)
|Copa Sudamericana
|DSports - DGO
|Tolima vs. Quindío
|6:00 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|YouTube Win
|Once Caldas vs. Envigado
|7:00 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|YouTube Win
|Pasto vs. Bogotá FC
|7:00 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|YouTube Win
|América de Cali vs. Real Cartagena
|7:30 p.m. (Colombia)
|Copa BetPlay 2026
|Win
|Universidad Central de Venezuela vs. Santos
|7:30 p.m. (Colombia)
|Copa Sudamericana
|DSports - DGO
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.