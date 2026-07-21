"La FIFA está destruyendo el fútbol y todo es una mentira; Gianni Infantino debe marcharse"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, aseguró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport' que la FIFA está "destruyendo la industria del fútbol" y que su presidente, Gianni Infantino, debería marcharse.

"Creo que su etapa ya ha terminado. Pero cuenta con el apoyo del sistema, de las federaciones; no hay mucho más que añadir, ¿verdad? No existe un candidato alternativo, porque nadie quiere presentarse para perder. Ese es el sistema, y es un sistema enfermo desde su origen. No debería seguir, pero la situación actual hace que no se marche", dijo Tebas.

En la entrevista con el rotativo, el diario deportivo con más tirada nacional, el dirigente criticó la gestión de la FIFA durante el Mundial y afirmó que el organismo "organiza las cosas como quiere, para lo que quiere y en función de sus propios intereses, no de los del fútbol".

"Si necesitan un descanso de 27 minutos, lo hacen. Las pausas para hidratación son una mentira. En La Liga las tenemos, pero cuando realmente hace calor. Aquí, en los estadios de Dallas, Los Ángeles o Atlanta había aire acondicionado; yo tuve que ponerme un jersey en la grada. Era una mentira: una pausa para la publicidad", criticó.



Tebas aseguró que es muy difícil cambiar las cosas, ya que es un sistema en el que hay "cómplices activos que colaboran con este tipo de decisiones, y cómplices pasivos, que guardan silencio, no denuncian y no hacen nada para evitar que estas situaciones se repitan".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA AFP

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"Es la demostración de que estamos gobernados por una institución que hace y decide lo que quiere, cuando quiere, siguiendo únicamente sus propios intereses, sin pensar, y mucho menos consultar, al resto del fútbol. Y, en muchos casos, actúa perjudicando al fútbol", valoró.

Tebas elogió asimismo la gestión del fútbol español y atribuyó el éxito de la selección española al "trabajo comunitario" entre los clubes, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como a un modelo basado en la formación y la sostenibilidad económica.

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Respecto a la Superliga, Tebas sostuvo que la sentencia judicial sobre este proyecto reforzó el "monopolio" de la FIFA y la UEFA: "Pero ese monopolio debían usarlo para trabajar con los distintos protagonistas de nuestra industria y por el bien del fútbol, con transparencia general y reglamentaria, con decisiones consensuadas".

Tebas ha criticado en los últimos años a la FIFA repetidamente, tanto por su gobernanza como por decisiones deportivas y económicas.