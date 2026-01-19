Síguenos en:
Mala noticia para Lerma y Muñoz; Manchester City le 'robó' una figura al Crystal Palace

Mala noticia para Lerma y Muñoz; Manchester City le 'robó' una figura al Crystal Palace

Este lunes, el equipo dirigido por Pep Guardiola anunció el fichaje de uno de los jugadores más importantes de 'las águilas', luego de pagar 23 millones de euros. ¿Quién es?

Por: EFE
Actualizado: 19 de ene, 2026
Crystal Palace pierde figura clave
Foto: AFP

