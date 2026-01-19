Boca Juniors sigue a la espera por Marino Hinestroza; Nacional la puso difícil

Boca Juniors sigue sin confirmar a Marino Hinestroza. El colombiano supuestamente tendría todo hecho para convertirse en nuevo jugador del 'xeneize', sin embargo, su anuncio oficial aún no llega y por eso la hinchada ha mostrado nerviosismo por la posible caída del fichaje.

Sobre la negociación, el técnico Claudio Úbeda se pronunció sobre si finalmente el extremo llegará al gigante argentino. "Lo que todos sabemos es que Boca hizo su oferta y su trabajo, está esperando respuesta y ojalá se pueda resolver. Obviamente que uno siempre anhela que sea lo más rápido posible, pero bueno, es cuestión de esperar en estas horas, que seguramente se va a definir y que se pueda sumar lo más rápido posible al plantel", dijo el timonel.

El equipo 'azul y oro' hará su debut oficial en la temporada 2026 en unos días, por lo que esperan confirmar pronto a Hinestroza para que de inmediato pueda saltar al campo. La negociación entre el atacante y el club ha pasado por varias etapas, en las que se dijo que su pase se caía y otras, en las que se dijo que llegaría sí o sí, no obstante, todavía no habría certeza sobre si finalmente se llevará a cabo el traspaso o no.

Los obstáculos del negocio entre Atlético Nacional y el club argentino han sido económicos, pidiendo 'el verdolaga' más dinero para recuperar la inversión que hicieron por el jugador para retenerlo, ya que sus derechos eran del Columbus Crew, de la MLS.



De darse su llegada a La Bombonera, Boca contaría con un extremo que fue figura en el último tiempo en el fútbol colombiano con el cuadro paisa, con el que conquistó cuatro títulos (1 liga, 2 copas y 1 superliga), además de tener estadísticas bastante positivas, de 11 goles y 14 asistencias en 84 partidos.

El 'xeneize' tendrá su primer partido en la liga argentina el próximo domingo 25 de enero en condición de local frente a Deportivo Riestra, y luego en la segunda jornada visitará el estadio Jorge Luis Hirschi para medirse a Estudiantes de la Plata en un partidazo, por lo que buscarán oficializar a Marino lo más rápido posible, en pro de reforzar la nómina para la presente temporada.