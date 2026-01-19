Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso en Liga Betplay 2026 tras fecha 1; Cali perdió y aumentó su riesgo

Así quedó la tabla del descenso en Liga Betplay 2026 tras fecha 1; Cali perdió y aumentó su riesgo

La escuadra verde del Valle del Cauca sigue sin despegarse de la zona de peligro; por el contrario, fue superada en duelo directo por la permanencia y bajó una casilla.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de ene, 2026
Jaguares le ganó al Deportivo Cali y lo superó en la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026.
Deportivo Cali empezó 2026 con el pie izquierdo en la tabla del descenso.
Foto: @Jaguaresfc.

