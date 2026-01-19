Así quedó la tabla del descenso en Liga Betplay 2026 tras fecha 1; Cali perdió y aumentó su riesgo

Deportivo Cali perdió 1-0 en condición de visitante frente al recién ascendido Jaguares de Córdoba en el inicio de la Liga Betplay 2026-I y siguió sumido en la parte baja de la tabla del descenso, en la que lleva sumindo varios años.

El encuentro se escenificó en el estadio Jaraguay, de Montería, donde el único anotador fue el volante ofensivo argentino Cristian ‘Jopito’ Álvarez, que mandó el balón al fondo de la red mediante un remate de larga distancia en el minuto 70.

Se trató de una contienda entre rivales que pelean entre sí por mantener la categoría si se tiene en cuenta que la permanencia en la A se define mediante el promedio de rendimiento de cada club en los últimos 3 años, que se obtiene de la división de puntos entre el número de partidos jugados en ese lapso.

Sin embargo, los que tienen menos de 3 años en primera división dividen sus unidades entre las presentaciones que lleven, motivo por el que cada victoria les suma más para el promedio.



En consecuencia, el triunfo dejó a Jaguares, que empezaba en cero, con un promedio de 3,00, mientras que el Cali, que antes de la contienda estaba en el escaño 16, bajó una casilla con un promedio de 1,05.

Es decir, a los ‘azucareros’ solo superan, por ahora, al Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá. Pero si los ‘motilones’ le ganan de locales al Once Caldas en el cierre de la primera jornada, rebasarán al Cali, elenco quedara a un puesto de la zona de descenso directo; es decir, de los 2 últimos lugares.

Tabla del descenso, tras fecha 1 en Liga Betplay 2026-I

Así quedaron las posiciones a falta del partido Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas en la primera fecha del campeonato:



Posición Equipo Puntos Promedio 20. Cúcuta 0 0,00 19. Chicó 69 0,87 18. Inter Bogotá 79 1,00 17. Cali 83 1,05 16. Alianza 91 1,15 15. Llaneros 48 1,17 14. Águilas 95 1,20 13. Pasto 100 1,27 12. Pereira 107 1,35 11. Fortaleza 109 1,38 10. Once Caldas 120 1,54 9. Millonarios 130 1,65 8. Medellín 130 1,65 7. Nacional 131 1,66 6. Junior 132 1,67 5. América 133 1,68 4. Bucaramanga 133 1,71 3. Santa Fe 136 1,72 2. Tolima 149 1,89 1. Jaguares 1 3,00

Ahora, en la segunda fecha, el sábado 24 de enero, Deportivo Cali tendrá una dura prueba en la que debe empezar a sumar para alejarse del ‘fantasma’ de la B, ya que tendrá que recibir a Independiente Medellín.