Faustino Asprilla y su consejo para Lionel Messi cuando se retire del fútbol

La prensa argentina tuvo una breve charla con Faustino Asprilla, histórico jugador de la Selección Colombia, quien habló sobre el encuentro entre Palmeiras y River Plate por la Copa Libertadores 2025, pero llamó la atención por un consejo que le dio a Lionel Messi.

De entrada, Asprilla sorprendió al no inclinarse por el 'verdao' para el duelo de este miércoles. "Yo jugué en Palmeiras y le tengo mucho cariño a los lugares donde yo jugué, pero me gustaría que River gane la Copa Libertadores. Yo estoy enamorado de la banda por el 'Beto' Alonso, desde niño. Mi papá hablaba siempre de él que era un fenómeno. Yo me crie escuchando cuando River ganó la Copa en 1986", expresó en charla con el medio 'Súper Deportivo Radio'.

Acto seguido, el jugador con pasado en Nacional, Parma y Newcastle le dedicó unas palabras a 'La Pulga' para su vida después de que cuelgue los guayos. "Primero Messi merece retirarse en un mundial. Sería lindo verlo en el próximo mundial. Mas allá de esto, todos los días me pregunto qué hará Messi cuando deje el fútbol. Yo no lo veo como entrenador de fútbol. Yo que él compraría Newell´s de Rosario. Compro mi equipo del alma y me siento ver a jugar a mis hijos", le aconsejó 'El Tino'.

Lionel Messi celebrando doblete con el Inter Miami, por la Leagues Cup. Foto: AFP.

Lionel Messi no para de hacer goles

El astro argentino sigue brillando en Estados Unidos con sus goles y asistencia. El martes fue figura con Inter Miami. Los 'rosados' derrotaron 3-1 al Seattle Sounders en la liga norteamericana (MLS), con goles de Lionel Messi y Jordi Alba.

El lateral español abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) en el minuto 12 tras una asistencia de Messi y después devolvió el favor habilitando al astro argentino para el segundo tanto en el 41.

A los 38 años, Messi suma 20 dianas en 21 jornadas disputadas en esta temporada. El capitán albiceleste se encuentra a sólo un gol del máximo artillero de la MLS, el inglés Sam Surridge (Nashville), que ha disputado nueve partidos más que la exestrella del Barcelona.

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52.

El joven mediocampista mexicano Obed Gómez descontó para Seattle en el 69, en un duelo que no tuvo la tensión de la final de la Leagues Cup vivida sólo 16 días antes.