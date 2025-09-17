Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Dani Alves no le sale nada, tras salir de la cárcel: Pumas UNAM le ganó demanda contra el TAS

A Dani Alves no le sale nada, tras salir de la cárcel: Pumas UNAM le ganó demanda contra el TAS

El exjugador brasileño, Dani Alves, quien ya está en libertad, recibió una mala noticia y deberá responderle de manera inminente al club mexicano.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2025
Comparta en:
Dani Alves
La Fiscalía de Barcelona se ha opuesto a dejar en libertad provisional al exjugador del Barça, Dani Alves.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad