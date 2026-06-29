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Gol Caracol  / Manchester City y una noticia de último minuto; ya presentaron a su nuevo entrenador

Manchester City y una noticia de último minuto; ya presentaron a su nuevo entrenador

El cuadro 'ciudadano' dio importante anuncio, hace un par de minutos; confirmando el nombre que llegará al banquillo para ser el sucesor de Pep Guardiola.

Por: EFE
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manchester City
Jugadores del Manchester City celebran - Foto:
AFP

El Manchester City anunció este lunes el fichaje del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del equipo de la Premier League hasta 2029 y tomará el testigo del técnico catalán Pep Guardiola tras una década al frente de los 'Sky Blues'.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", dijo Maresca en un comunicado difundido por el club.

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El técnico italiano vuelve así a un equipo que lo vio crecer como entrenador. En 2020, el City lo contrató para liderar al Elite Developement Squad, su facción sub-23, y dos años más tarde, en junio de 2022, regresó precisamente como uno de los asistentes de Guardiola.

"Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", aseguró Maresca.

El italiano viene de dirigir al Chelsea, del que renunció en diciembre de 2025, un año después de su llegada como entrenador.

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Hoy el club londinense ha afirmado, tras conocerse la noticia del fichaje por el City, que las razones de la dimisión se debieron, precisamente, a su deseo de suceder a Guardiola al frente de los 'Sky Blues'.

"En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir", escribió el Chelsea.

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En esta línea, el club londinense anunció que, en aras del "respeto mutuo", han llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City y el propio Maresca que incluye el pago de una indemnización.

"Bienvenido a casa, Enzo", dijo el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, que aseguró que el técnico italiano y el club son "la combinación perfecta".

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