Marcos Llorente y sus abrazos a Ferran Torres; "no hay miedo a mostrar afecto a otro amigo"

La Selección de España coronó el título del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio, al vencer 1-0 a Argentina, y desde entonces las celebraciones de los ibéricos no han faltado. Junto a esto, también los jugadores que se alzaron con la Copa del Mundo han ganado prestigio y notoriedad en el planeta, tanto así que cualquier movimiento suyo es motivo de conversación en redes sociales y en medios de comunicación.

En ese orden de ideas, hace una semana aproximadamente apareció una fotografía en la que se observó a Ferran Torres y a Marcos Llorrente, del seleccionado español, en una actitud bastante cercana en la paradisíaca Ibiza. De inmediato, esto se convirtió en todo un 'boom', con miles de mensajes de todo tipo en las redes.

Pues bien, después de unos días el que se manifestó al respecto fue Llorente, a quien el diario 'Sport' le dedicó un espacio relevante este viernes.

El futbolista del Atlético de Madrid abrió un espacio a través de Instagram en el que contestó diferentes interrogantes de sus seguidores. Fue en ese instante en el que aparecieron los comentarios por lo sucedido con el popular Ferran, autor del gol del triunfo sobre Argentina.



Ferran Torres España vs Argentina final Mundial 2026 - Foto: AFP

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"¿Por qué crees que la gente hizo tanto escándalo porque Ferran te abrazara?", le preguntaron. Y ahí Llorente contestó de inmediato: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo", aseguró inicialmente el defensor.

A esto, también agregó con total sinceridad que "para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo".

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Así las cosas, Marcos Llorente espera haber hecho claridad con ese suceso que lo puso en boca de propios y extraños, en el momento más dulce de su carrera deportiva.