La recia instrucción en Selección Colombia para enfrentar a Lionel Messi; al final fue de pesadilla

Enfrentar a Lionel Messi siempre ha representado uno de los mayores desafíos para cualquier defensor del mundo. A lo largo de su carrera, el argentino ha recibido marcas férreas y un sinfín de intentos por detenerlo, pero pocas veces un futbolista colombiano había contado con tanto detalle cómo fue una de las estrategias planteadas por la Selección Colombia para intentar frenarlo.

Quien reveló la historia fue Éder Álvarez Balanta, durante una entrevista con Richard Ángulo en el programa 'La Máquina 287'. El defensor recordó el partido disputado en San Juan, correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, en el que el entonces seleccionador José Pékerman le dio una instrucción muy clara antes de que comenzara el compromiso.

Balanta confesó: “Tuve la posibilidad de enfrentarlo varias veces, pero cuando jugamos con la selección en San Juan, ese día jugué de lateral izquierdo y me dice Pekerman: ‘En la primera pégale, que él se sale del partido. En la primera, recibió contra la raya y yo fui con todo, le metí un manotazo en el pecho. Me miró y no me dijo nada. Se transformó. Por todo lado aparecía. En la siguiente controló y giró para afuera, cuando yo giré, ya estaba mano a mano con Ospina (el arquero). En Basilea, yo estaba viendo El Clásico en el que Marcelo le rompió la boca, lo chocó de frente y lo rompió. Hasta ese momento estaba desaparecido y después se transformó. Yo ahí dije: ‘A ese no hay que pegarle, es peor’. Le pegan y se transforma”.

Lo cierto es que aquella recomendación no dio el resultado esperado. Después del primer encontrón con el defensor colombiano, Messi terminó siendo la gran figura del encuentro disputado en territorio argentino. El capitán de la 'Albiceleste' abrió el marcador con un brillante cobro de tiro libre apenas a los nueve minutos, luego asistió a Lucas Pratto para el segundo tanto a los 22 y volvió a participar en el tercero con un pase para Ángel Di María, quien sentenció el 3-0 a los 83 minutos.



La actuación del rosarino fue determinante para una victoria que dejó muy golpeada a la Selección Colombia en su camino hacia la clasificación mundialista. Precisamente, Balanta reconoció con el paso de los años que aquella experiencia le dejó una importante enseñanza sobre la manera de enfrentar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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El defensor caleño acumuló una amplia trayectoria tanto en clubes como con la Selección Colombia. Debutó profesionalmente con River Plate, antes de continuar su carrera en el FC Basilea, Club Brujas, Schalke 04 y América de Cali. En total registra 362 partidos, 18 goles y ocho asistencias a nivel de clubes.

Con la camiseta de la Selección Colombia disputó nueve partidos, distribuidos entre juegos de fogueo, Eliminatorias y la Copa del Mundo, acumulando 480 minutos en cancha. Sin embargo, uno de los recuerdos más llamativos de su paso por el combinado nacional seguirá siendo aquella tarde en San Juan, cuando una instrucción para intentar sacar del partido a Lionel Messi terminó provocando el efecto contrario y derivó en una actuación memorable del astro argentino.

Eder Álvarez Balanta contando cuando Pekerman le dijo que le pegue de entrada a Messi para sacarlo y eso lo transformó, Argentina ese día ganó 3-0 con un golazo de Leo



El mejor jugador de todos los tiempos pic.twitter.com/Fwfu9AIHJR — Scalonados (@Scalonados) July 30, 2026