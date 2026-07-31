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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En qué equipo va a jugar James Rodríguez, tras el Mundial 2026; volvería a liga que conoce

En qué equipo va a jugar James Rodríguez, tras el Mundial 2026; volvería a liga que conoce

La prensa internacional reveló importantes detalles sobre el futuro del jugador de la Selección Colombia, James Rodríguez. Un equipo grande le sigue la pista tras el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
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James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
James Rodríguez en el entrenamiento de la Selección Colombia.
FCF.

Luego de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, James Rodríguez continúa definiendo el próximo paso de su carrera. Tras finalizar su vínculo con Minnesota United de la MLS, el volante cucuteño se encuentra como agente libre y, según información revelada por 'TV Azteca', tendría opciones concretas de regresar al fútbol mexicano, una liga que ya conoce tras su paso por el Club León.

El nombre del capitán de la Selección Colombia volvió a tomar fuerza en el mercado de fichajes y ahora estaría en la órbita del América de México, uno de los clubes más importantes de la Liga MX. De acuerdo con el medio mexicano, "A pesar de ser un nombre mediático y con un largo recorrido en Europa, el fichaje de James Rodríguez no sería una operación extremadamente costosa para el cuadro azulcrema. El colombiano se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Minnesota United de la MLS y ahora se encuentra en busca de un nuevo club. El América apareció en escena y el jugador está dispuesto a realizar un sacrificio para regresar a México este verano".

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Uno de los aspectos que facilitaría las negociaciones sería la disposición del mediocampista colombiano para reducir significativamente sus ingresos. Según la misma publicación, "Diversas fuentes señalan que el ex Real Madrid está dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para firmar contrato con el América. Es de público conocimiento que el mediocampista colombiano llegó a tener un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada en su reciente paso por Estados Unidos, sin embargo, ahora mismo está dispuesto a rebajar considerablemente esta cifra".

James Rodríguez, en su etapa en León
James Rodríguez, en su etapa en León
Foto: Club León.

Además del aspecto económico, también habría avances respecto al tiempo de un eventual contrato. TV Azteca indicó que "Distintos reportes señalan que el colombiano podría ganar hasta 3,5 millones de dólares por año en el conjunto azulcrema. Además, ya se conocería la posible duración de su contrato. Desde la cúpula directiva del América están analizando ofrecerle un contrato por todo el Apertura 2026, es decir, hasta finales de diciembre".

De concretarse la operación, James volvería al fútbol mexicano apenas unos meses después de concluir su participación en la Copa del Mundo. Sería una nueva etapa en una carrera que lo ha llevado por Envigado FC, Banfield, FC Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, Club León y Minnesota United.

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Para James Rodríguez significaría regresar a un campeonato en el que ya dejó destellos de su calidad y en el que ahora tendría la oportunidad de defender los colores del América, uno de los clubes con mayor tradición y exigencia del fútbol mexicano.

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