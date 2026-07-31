Síguenos en:
Tendencias:
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
DAVID OSPINA
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugador del Barcelona reconoció su adicción; "es una debilidad, es terrible, pero auténtica"

Jugador del Barcelona reconoció su adicción; "es una debilidad, es terrible, pero auténtica"

En una entrevista abierta, sin 'pelos en la lengua', y a pocos días que empiece una nueva temporada, se conoció esta información sobre este jugador del Barcelona.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de jul, 2026
Comparta en:
Wojciech Szczesny, guardameta polaco del FC Barcelona, tras un partido de la Copa del Rey
Wojciech Szczesny, guardameta polaco del FC Barcelona, tras un partido de la Copa del Rey
AFP

El arquero del Barcelona, Wojciech Szczesny, sorprendió con una sincera reflexión sobre uno de los aspectos más personales de su vida. A sus 36 años, el experimentado guardameta polaco reconoció públicamente que mantiene una adicción al cigarrillo, un hábito que calificó como una de sus mayores debilidades y del que aseguró no sentirse orgulloso.

En una entrevista concedida durante la pretemporada del conjunto 'blaugrana', Szczesny habló sin filtros sobre este problema, dejando un mensaje especialmente dirigido a los más jóvenes. "Es una debilidad. Es terrible, pero auténtica", afirmó el guardameta, quien también admitió que no ha logrado superar esa batalla pese a ser plenamente consciente de los riesgos que implica.

John Jáder Durán: le llevarían otro goleador a Fenerbahce.jpg
Gol Caracol

Sorpresivo ofrecimiento de Jhon Durán al Barcelona, que urge de delanteros; acá el panorama

El internacional polaco explicó que comenzó a fumar cuando era muy joven y que ese hábito terminó convirtiéndose en una adicción difícil de abandonar. Aunque ha intentado dejar el tabaco en diferentes momentos, reconoció que no ha tenido éxito y que no pretende ocultarlo.

"Perdí esa batalla", señaló Szczesny, quien insistió en que no quiere convertirse en un ejemplo en ese aspecto. Por el contrario, pidió a quienes siguen su carrera que no imiten esa conducta y aprendan de su experiencia.

Las declaraciones del arquero han generado repercusión debido a la honestidad con la que abordó un tema poco habitual entre futbolistas de élite. El guardameta considera que los deportistas tienen una responsabilidad con los aficionados, especialmente con los niños, y por eso decidió hablar abiertamente sobre su situación.

Wojciech Szczęsny, arquero de Barcelona.
Wojciech Szczęsny, arquero de Barcelona.
Yasser Bakhsh/Getty Images

Publicidad

Desde su llegada al Barcelona, Szczesny ha sido una de las piezas importantes del equipo tras regresar del retiro para cubrir la ausencia por lesión de Marc-André ter Stegen. Su rendimiento bajo los tres palos le permitió consolidarse en el club, aunque fuera de las canchas reconoce que sigue librando una batalla personal.

Con su confesión, el arquero dejó claro que el éxito deportivo no impide enfrentar problemas personales y aprovechó su experiencia para enviar un mensaje de prevención: evitar que otros repitan un hábito que, según sus propias palabras, "es una debilidad" de la que todavía no ha podido desprenderse.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Gol Caracol

La 'obsesión' del Barcelona por Julián Álvarez le pasó factura; le abrieron proceso disciplinario

Rashford con Barcelona
Gol Caracol

¿Barcelona se equivocó? Rashford, elegido por encima de Luis Díaz, se fue tras una sola temporada

Entrenamiento de Barcelona FC.
Gol Caracol

Figura del Barcelona se reincorpora al equipo, luego de lesión; está listo para la nueva temporada

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Barcelona FC

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad