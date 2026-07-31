¿Problemas con Messi? Podría quedar fuera de la convocatoria de Inter Miami; esta sería la razón

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, dejó este viernes en el aire la presencia de Lionel Messi en el partido de este sábado ante el Columbus Crew, al asegurar que aún no ha conversado detenidamente con el argentino tras su regreso de las vacaciones.

"Estamos conversando en ese sentido. Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien, pero estamos muy contentos (de) que haya regresado", dijo a los medios el preparador argentino antes del último entrenamiento previo a ese encuentro.

Messi regresó el pasado miércoles a los entrenamientos del Inter Miami tras pasar casi diez días de vacaciones en Argentina después del Mundial.

La participación de De Paul, que también viajó a Argentina tras el torneo y se unió este viernes a la disciplina del conjunto de Florida, igualmente está en duda, según Hoyos.



Lionel Messi con el Inter Miami - Foto: AFP

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Los dos jugadores se perdieron los dos últimos partidos del Inter Miami, ambos saldados con victoria, además del 'All-Star 2026' para el que habían sido convocados.

El Inter Miami recibe este sábado al Columbus Crew con la posibilidad de escalar a la primera posición de la Conferencia Este. El equipo de Miami es actualmente segundo, con 37 puntos, dos menos que el Nashville.

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De no contar con minutos en ese partido, Messi y De Paul podrían volver al terreno de juego el próximo miércoles en el estreno del Inter Miami en la Leagues Cup contra el Atlético de San Luis.

Por otro lado, Casemiro aseguró este jueves que siempre deseó jugar en el mismo equipo que Lionel Messi, especialmente tras sufrirlo durante años como rival en el Real Madrid y en la selección brasileña, y destacó que quiere ayudar a que el argentino siga levantando títulos con el Inter Miami.

"Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros", dijo el centrocampista durante su presentación con el Inter Miami

"Todos los jugadores sueñan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, estoy viviendo un sueño, quiero disfrutar y ayudarle a seguir ganando", agregó, antes de describir a Messi como uno de los dioses del fútbol.