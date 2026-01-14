Síguenos en:
Sadio Mané lideró a Senegal a la gran final de la Copa África; 1-0 sobre Egipto

Sadio Mané lideró a Senegal a la gran final de la Copa África; 1-0 sobre Egipto

El número '10' y figura de Senegal, Sadio Mané, anotó al minuto 78 para su selección y dejó a Mohamed Salah sin final en Copa África. Ahora esperan por rival que saldrá de Marruecos vs. Nigeria.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Senegal le ganó a Egipto y clasificó a la final de la Copa África.
Senegal le ganó a Egipto y clasificó a la final de la Copa África.
AFP

