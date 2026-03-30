Marruecos vs. Paraguay, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación para el Mundial 2026

Paraguay afrontará este martes su última prueba de preparación rumbo al Mundial de 2026 al enfrentarse a Marruecos declarada campeona de la Copa África, en un encuentro al que los suramericanos llegan animados por su triunfo 1-0 ante Grecia y los norafricanos tras empatar 'in extremis' ante Ecuador (1-1) en sendos amistosos.

El estadio Bollaert-Delelis, de la ciudad francesa de Lens, será escenario del compromiso ante un rival que el técnico albirrojo, el argentino Gustavo Alfaro, ha considerado un "candidato serio" a ganar la Copa del Mundo 2026, así como la de 2030, que Marruecos coorganizará con España y Portugal.

Alfaro dijo el domingo en Atenas, donde la Albirroja cumplió su último entrenamiento antes del cotejo de este martes, que Marruecos es un "lindo espejo para mirarse", debido al crecimiento del conjunto norteafricano, que fue semifinalista del Mundial de Catar 2022 y ganador de la última Copa del Mundo sub-20.

Así, el timonel, que busca perfilar su plantel definitivo, probará en el arco a Orlando Gill, del San Lorenzo argentino, en reemplazo de Gastón Olveira, y en la defensa se prevé que ingrese Juan José Cáceres en lugar de Alan Benítez, según la prensa paraguaya.



En la mitad del campo estará Braian Ojeda (Orlando City) y en la delantera debutará como titular Gabriel Ávalos (Independiente de Argentina), quien acompañará en la ofensiva a Julio Enciso (Estrasburgo), conocido localmente como la 'Joya'.

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Por su parte, Marruecos buscará explotar su potencial al mando de Mohammed Ouhabi, quien se hizo cargo de los 'Leones del Atlas' a comienzos de mes y debutó en el banquillo en el partido del viernes ante Ecuador en Madrid.

Tras un sufrido empate ante la Tri, Ouhabi querrá corregir errores e imponer las condiciones de juego ante el equipo albirrojo.

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Para ello, mantiene una base fuerte del Mundial 2022, especialmente con Achraf Hakimi (PSG) o Azzedine Ounahi (Girona), y cuenta con estrellas como Brahim Díaz (Real Madrid) o Ez Abde (Betis).

Ouhabi llevó a la selección marroquí sub-20 a conquistar su primer Mundial en la historia, por lo que aprovechará este amistoso para seguir viendo en acción al extremo diestro de 20 años Gessime Yassine, uno de los grandes protagonistas de ese triunfo.

Hora y dónde ver Marruecos vs. Paraguay

Fecha: martes 31 de diciembre.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Bollaert-Delelis, Lens, en Francia.

Transmisión: Ditu.