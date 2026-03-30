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Gol Caracol  / Marruecos vs. Paraguay, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación para el Mundial 2026

Marruecos vs. Paraguay, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación para el Mundial 2026

Este martes 31 de diciembre, en la fecha FIFA, Marruecos y Paraguay se enfrentarán para medir su nivel de cara a la Copa del Mundo de este año.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Marruecos vs. Paraguay.
Marruecos vs. Paraguay.
Getty Images.

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