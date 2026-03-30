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Gol Caracol  / Figura del tenis mundial apoyará desde la tribuna a Bosnia, en duelo de repechaje frente a Italia

Figura del tenis mundial apoyará desde la tribuna a Bosnia, en duelo de repechaje frente a Italia

El tenista serbio Novak Djokovic cambia temporalmente las raquetas por el fútbol para apoyar a la Selección de Bosnia en su crucial repechaje hacia el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Bosnia Herzegovina.
Bosnia Herzegovina.
Getty Images.

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