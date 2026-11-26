En Brasil se habla de Kevin Viveros y lo que será su futuro profesional, luego de un 2026 importante y trascendente en materia de goles y buen momento futbolístico con el Athletico Paranaense; club que ya le habría puesto precio fijo al colombiano para el mercado de invierno que se avecina en el inicio del próximo año.

Y es que, ha sido tan positiva la temporada para el atacante 'cafetero', que, incluso, fue llamado por primera vez a la Selección Colombia de mayores, siendo una de esas opciones y alternativas de gol con la mira puesta en lo que será el futuro de la 'tricolor'.

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Por esto y más, parece ser que es complicado pensar en que Viveros continúe en Athletico Paranaense para el próximo año y, ante este panorama, en el cuadro 'rojinegro' ya se han mentalizado en una posible venta, poniéndole importante valor de mercado al goleador de 26 años.

Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense. Foto oficial del Athletico Paranaense.

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Kevin Viveros y su posible venta; precio, pretendientes y más



En 'Globo Esporte' han dado reveladores detalles respecto al futuro del futbolista colombiano, quien ha superado los veinte goles en esta temporada y ya cuenta con más de treinta, desde su llegada al conjunto brasileño.

"La directiva del Paranaense tiene un plan muy claro para el delantero colombiano y es venderlo al final de este año. Esta intención se explica por diversos factores, tanto deportivos como financieros, además de otros ajenos al terreno de juego; el club busca aprovechar el buen momento de forma de Viveros para asegurar una transacción con los valores deseados por el Athletico: al menos 20 millones de euros (129 millones de reales al tipo de cambio actual)", indicó en su portal el medio anteriormente mencionado.

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Y es que, a comparación con la cifra que los brasileños invirtieron por el fichaje del colombiano; el equipo 'rojinegro' saldría muy beneficiado con una posible venta, teniendo en cuenta que Paranaense pagó 27 millones de reales (4'284.900 millones de euros) por él.

Kevin Viveros, colombiano del Paranaense. Paranaense.

Sumado a eso, en 'Globo Esporte' revelaron cuál podría ser el nuevo destino de Kevin Viveros, dejando la puerta abierta a otro continente. "El club ya ha recibido consultas de Rusia, Inglaterra y el mundo árabe por el jugador", citó el medio brasileño, que dio importante parte sobre lo que podría ser el futuro del futbolista colombiano, quien, ante este panorama, ya estaría alistando las maletas.