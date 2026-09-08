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¿Cuánto ganará Christian González, tras convertirse en el esquinero mejor pagado de la NFL?

Después de haber tenido una brillante temporada y a sus 24 años, el jugador colombiano, Christian González, firmó un millonario contrato que le da la vuelta al mundo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Christian González, jugador colombiano de New England Patriots, en un partido de la NFL
Christian González, jugador colombiano de New England Patriots, en un partido de la NFL
AFP

Christian González hizo historia en la NFL. El jugador de raíces colombianas llegó a un acuerdo con los New England Patriots para extender su contrato por cuatro temporadas y 135 millones de dólares, convirtiéndose en el esquinero mejor pagado en la historia de la liga. Del total, 102 millones de dólares están garantizados, una cifra que refleja la importancia que tiene el defensor dentro del proyecto de la franquicia.

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De esta manera, González tendrá un salario promedio de 33,75 millones de dólares por temporada, superando el acuerdo que recientemente había firmado Devon Witherspoon con los Seattle Seahawks, de cuatro años y 132 millones de dólares, con 101 millones garantizados.

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Pero el millonario contrato no llega por casualidad. A sus 24 años, González se ha consolidado como una de las piezas más importantes de la defensa de los Patriots y como uno de los mejores cornerbacks de la NFL.

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Seleccionado por New England con el número 17 del Draft de 2023, el jugador tuvo una primera temporada condicionada por una lesión en el hombro que solamente le permitió disputar cuatro partidos. Sin embargo, su recuperación marcó el comienzo de una notable evolución. En 2024 fue elegido Segundo Equipo All-Pro, mientras que en 2025 recibió su primera convocatoria al Pro Bowl, confirmándose como un jugador de élite en su posición.

Durante la temporada 2025, González disputó 14 partidos, todos como titular, y terminó con 69 tacleadas y 10 pases defendidos. Su impacto fue todavía más evidente en los playoffs, donde los Patriots alcanzaron el Super Bowl LX. En cuatro encuentros de postemporada registró una intercepción, una captura, un balón suelto forzado, siete pases defendidos y 19 tacleadas.

Christian González, jugador colombiano de Patriots, contra Seahawks, en el Super Bowl dela NFL
Christian González, jugador colombiano de Patriots, contra Seahawks, en el Super Bowl dela NFL
AFP

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Además de sus estadísticas, su velocidad, capacidad atlética, lectura del juego y sus 1,88 metros de estatura lo han convertido en un esquinero capaz de enfrentarse a algunos de los mejores receptores de la liga. En el Super Bowl frente a Seattle también tuvo una actuación destacada, evitando dos posibles touchdowns, aunque los Patriots terminaron perdiendo el partido.

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Ahora, González recibe el reconocimiento económico acorde con su rendimiento. Los 135 millones de dólares por cuatro años lo colocan en la cima del mercado de los esquineros, mientras que los 102 millones garantizados le dan una importante seguridad financiera.

Así, el jugador de ascendencia colombiana no solo se convierte en el cornerback mejor pagado de la NFL, sino también en uno de los grandes referentes defensivos de los Patriots y en una de las figuras latinoamericanas más destacadas del fútbol americano profesional.

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