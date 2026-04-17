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Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia hace historia; confirmada como sede de importante evento de talla mundial

Colombia hace historia; confirmada como sede de importante evento de talla mundial

Del 25 de abril al 3 de mayo, en Colombia srecibirán a 12 selecciones internacionales en un evento que marcará un hito deportivo y de transformación social.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de abr, 2026
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