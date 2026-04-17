Colombia hace historia; confirmada como sede de importante evento de talla mundial

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, dio a conocer los detalles de Mundial de Sóftbol Sub-23, un evento sin precedentes que reunirá a delegaciones de 12 naciones. Durante la presentación, el mandatario destacó que la ciudad contará con dos estadios de estándar mundial, incluyendo la renovación total del estadio Eduardo Porras.

Asimismo, compartió el emotivo origen de la mascota del torneo, inspirada en la historia de superación de un niño que, tras enfrentar graves problemas de salud al nacer, hoy es un símbolo de fortaleza.

Según Acuña, este nombre hace honor a su resiliencia, la cual representa fielmente el espíritu de los habitantes de Sincelejo. Un factor determinante para la obtención de la sede fue la notable mejora en los índices de seguridad.

El alcalde enfatizó que el reconocimiento nacional e internacional de Sincelejo como la ciudad más segura de Colombia fue clave en la elección. De hecho, tanto Acuña como Paul Bernal coincidieron en que, de haberse presentado esta oportunidad en 2023 —cuando la ciudad ocupaba el puesto 25 entre las más inseguras del mundo—, la sede no habría sido otorgada. Este cambio de realidad permite hoy proyectar un impacto económico significativo, con la llegada de entre 600 y 1,000 visitantes internacionales que generarán un gasto per cápita de entre 250 y 350 dólares, sumado a los más de 30,000 turistas nacionales que se esperan en la región.



En lo deportivo, el torneo se dividirá en dos grupos de alto nivel. El Grupo A estará integrado por el anfitrión Colombia, Japón, Argentina, Nueva Zelanda, República Checa y Sudáfrica; mientras que el Grupo B lo conformarán Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca. La acción comenzará el 25 de abril a las 10:00 a.m. en el estadio Eduardo Porras con el duelo entre Argentina y Nueva Zelanda. La jornada inaugural culminará en el estadio 20 de Enero con la ceremonia de apertura a las 6:30 p.m. y el esperado debut de la Selección Colombia frente a Sudáfrica a las 8:00 p.m., en una noche donde se prevé un respaldo masivo de la afición local para posicionar la imagen de la ciudad ante el mundo.