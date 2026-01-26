Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / El colombiano Christian González no se la cree; "todavía no he procesado que jugaré el Super Bowl"

El colombiano Christian González no se la cree; "todavía no he procesado que jugaré el Super Bowl"

Los New England Patriots se enfrentarán contra Seattle Seahawks en el Super Bowl LX y allí jugará en la fase defensiva el colombiano Christian González.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Christian González, colombiano que está a un partido de jugar el Super Bowl 2026.jpg
Christian González, a un partido de ir al Super Bowl 2026.
Foto: @Patriots.

Publicidad

Publicidad

Publicidad