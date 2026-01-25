Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Gol Caracol  / Christian González

Christian González

Jugador colombiano de fútbol americano. Juega en los New England Patriots de la NFL.

Ricardo Márquez con su nuevo equipo, el Cartaginés de Costa Rica
Ricardo Márquez con su nuevo equipo, el Cartaginés de Costa Rica
Foto: X/@Cartagines
Colombianos en el exterior

Ricardo 'Caballo' Márquez se arriesgó en Costa Rica y se impuso meta de goles en Cartaginés

El delantero, ex Unión Magdalena, tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Cartaginés y ya habló de sus objetivos con su nuevo club en esta temporada.

Gustavo Puerta ganó premio con Racing de Santander
Gustavo Puerta ganó premio con Racing de Santander
Foto: X/@realracingclub
Colombianos en el exterior

Gustavo Puerta no para de brillar en Racing de Santander; se llevó prestigiosa distinción

El volante de la Selección Colombia recibió un reconocimiento por su desempeño con Racing de Santander en la segunda división española.

Internacional de Bogotá venció a Cúcuta Deportivo y logró su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026
Internacional de Bogotá venció a Cúcuta Deportivo y logró su primera victoria en la Liga BetPlay I-2026
Colprensa
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay I-2026, tras el inicio de la fecha 2

Empezó la acción de la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026 con dos partidos que dejaron sorpresas y hechos históricos para el fútbol colombiano.

Yaser Asprilla Girona
Yaser Asprilla, futbolista colombiano - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Yaser Asprilla sueña con Mundial 2026; detalles revelados de fichaje al Galatasaray

El talentoso futbolista colombiano Yaser Asprilla dejará España para jugar en Turquía en uno de los más importantes clubes de ese país. Sigue los pasos de su amigo y colega, Jhon Durán.

Kevin Serna Fluminense
Kevin Serna, futbolista colombiano en Fluminense - Foto:
AFP
Colombianos en el exterior

A Boca Juniors le quitaron ilusiones con otro futbolista colombiano; “ya lo comunicaron”

Tras caerse lo de Marino Hinestroza, que se fue a Vasco da Gama, en Boca Juniors tenían en carpeta otro futbolista colombiano, pero ya tuvieron una respuesta contundente.

Pablo Repetto, extécnico que se subió al éxito de Atlético Nacional.jpg
Pablo Repetto se subió al bus de la victoria.
Foto: Atl. Nacional.
Fútbol Colombiano

Pablo Repetto reabre la herida: "Los directivos no me aclararon por qué salí de Nacional"

Tras ganar la Superliga con Independiente Santa Fe, el entrenador Pablo Repetto habló en una entrevista sobre su polémica salida de Atlético Nacional en 2024.

Selección Colombia - 2018.
Selección Colombia - 2018.
Getty Images.
Fútbol Colombiano

Jugador de Selección Colombia regresaría al FPC; ya entrena y está cerca de firmar con un club

La prensa argentina reveló en las últimas que un experimentado futbolista se encuentra concentrado en un equipo colombiano y podría ser oficializado en los próximos días.

Sebastián Villa
Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia - Foto:
Foto: CSIR.
Colombianos en el exterior

Riquelme reveló detalles de su relación con Sebastián Villa; habló de sus problemas legales

El presidente de Boca Juniors se refirió a su relación con el extremo colombiano durante su estancia en el 'xeneize'. Además, contó cómo se dio su salida en 2023. ¡Vea lo que dijo!

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en partido con Bayern Múnich - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y un rodillazo en la cara del arquero del Augsburgo, Finn Dahmen; cuidado, 'Lucho'

En una jugada de ataque del Bayern Múnich el colombiano Luis Díaz chocó al arquero rival, dejándolo en el piso y teniendo que ser atendido por la herida que le dejó.

Luis Díaz Bayern Múnich Augsburgo
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Augsburgo - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Se acabó alegría para Luis Díaz y Bayern Múnich; adiós invicto en Bundesliga tras 2-1 con Augsburgo

Este sábado fue una mala noche para el colombiano Luis Díaz y el Bayern, ante su gente en el Allianz Arena, cayendo de local y con eso se terminó la racha de buenos resultados en Alemania.

