David Alonso y su primera victoria de la temporada 2026, en Moto2; se impuso en GP de Países Bajos

El hispanocolombiano David Alonso (Kalex) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer por apenas 24 milésimas de segundo el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 que se ha disputado en el circuito TT de Assen.

Alonso supo esperar el momento propicio, que en Assen suele ser la última variante 'Geert Timmer', para sorprender al líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), primero en las últimas vueltas, que intentó cerrar todas las puertas a su rival, pero no pudo evitar que le doblegase por milésimas de segundo, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, tercero.

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El español Daniel Muñoz (Kalex) fue la primera noticia de la categoría intermedia al ser desclasificado de la cuarta posición que logró en la segunda clasificación, por utilizar una cúpula aerodinámica no homologada, lo que le relegó a la última plaza de la formación de salida y tampoco duró mucho en la carrera, ya que se fue por los suelos en el tercero giro y tuvo que pasar por el centro médico del circuito.



En la salida, el autor de la 'pole position', el hispanocolombiano David Alonso (Kalex), se dejó sorprender por los dos pilotos de Boscoscuro y compañeros de equipo, los españoles Alberto Ferrández e Izan Guevara, con su compañero de equipo Daniel Holgado (Kalex) en la cuarta plaza.

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Por detrás, el líder de la categoría, Manuel González (Kalex), que salía desde la octava posición, ya era sexto, e Iván Ortolá (Kalex), vencedor en la República Checa, pasó de la decimosexta a la octava plaza.

En el primer paso por meta Alberto Ferrández mantuvo con maestría el liderato, aunque seguido muy de cerca por su compañero Izan Guevara, que lo superó en la segunda vuelta, como también Alonso y Holgado.

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El estadounidense Joe Roberts (Kalex) fue penalizado con dos 'vueltas largas' por adelantarse al momento de la salida, en una sanción que ya se podía cumplir, pues durante la carrera de Moto3 se evitó pasar por ese punto al estar muy mojado por la lluvia que cayó durante la noche.

En la cuarta vuelta Holgado adelantó a Guevara, quien intentó mantener 'a raya' a Alonso, con el australiano Senna Agius y Manuel González pegados a ellos, por delante de Ferrández, Ortolá, el checo Filip Salac o los españoles Alex Escrig (Forward) y Adrián Huertas (Kalex).

Al comienzo de la quinta vuelta Manuel González consiguió rebasar a Alberto Ferrández para situarse quinto y así no perder contacto con el grupo de cabeza, en el que Daniel Holgado intentaba tirar con fuerza.

En el séptimo giro, y con vuelta rápida de carrera incluido, David Alonso se puso líder e Izan Guevara, que se apercibió de ese hecho, intentó superar a Daniel Holgado para que el campeón del mundo de Moto3 en 2024 no se escapase.

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Pero Holgado supo mantener a raya a Guevara, en tanto que Alonso se iba escapando poco a poco y González supo aprovechar su oportunidad para 'soltar frenos' y pasar a Guevara y ponerse tras el rebufo de Holgado, al que adelantó también una vuelta más tarde para intentar neutralizar las nueve décimas de segundo con las que ya contaba el hispanocolombiano.

Con una estrategia muy bien planteada, Manuel González fue recortando poco a poco distancias con David Alonso, demostrando el porqué de su posición de líder destacado de Moto2.

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Poco antes de cumplirse el ecuador de la carrera González ya se encontraba a medio segundo de Alonso, con el que iba cortando lenta pero eficazmente distancias, en ocasiones a ritmo de vuelta rápida de carrera de manera consecutiva.

Tras ellos, un cuarteto en el que se encontraban Senna Agius, Daniel Holgado, Izan Guevara e Iván Ortolá, con Alex Escrig, que sufrió una penalización de 'vuelta larga', rodando séptimo en solitario y al hacerla incorrectamente recibió una nueva sanción de doble 'vuelta larga' y, además, un 'ride trough' por no cumplirlas.

A siete vueltas del final, en la decimosexta, 'Manugas' González ya estaba pegado al rebufo de la moto de David Alonso, quizás buscando ya el momento para sobrepasarlo.

Fue en la curva cinco de la decimoséptima vuelta cuando David Alonso cometió un pequeño error al abrir 'la puerta' a González, que no dudó en superarlo, aunque ya con el aviso de haber excedido en tres ocasiones los límites del circuito, lo que en caso de hacerlo dos veces más le supondría una 'vuelta larga' de sanción, como sucedió con Daniel Holgado, que no perdió posición al cumplir la misma.

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Por detrás, se fue acercando al dúo de cabeza el australiano Senna Agius, que acabó enlazando con ellos a cuatro vueltas del final y no tardó en adelantar a David Alonso, pero un error del australiano le permitió al hispanocolombiano volver a pasarlo poco después.

Fue en la entrada de la variante 'Geert Timmer', para completar la última vuelta cuando David Alonso y Senna Agius intentaron rebasar a Manuel González, pero se tocaron entre ambos y el madrileño mantuvo el liderato de la carrera durante todo el último giro, hasta que se llegó a ese mismo punto.

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En esta ocasión González intentó cerrar el paso a sus rivales, pero David Alonso se fue al interior de la curva y por ahí adelantó a 'Manugas', que salió mejor de la variante, pero el hispanocolombiano logró la ventaja suficiente para hacerse con su primera victoria de la temporada por apenas 24 milésimas de segundo de ventaja.

La tercera posición fue para Senna Agius, por delante de Izan Guevara, Iván Ortolá, Daniel Holgado, Alex Escrig, Adrián Huertas, Alberto Ferrández y Filip Salac, que completaron las diez primeras posiciones.