Noticias Caracol  / Teherán

Teherán

  • Trump amenaza a Irán con una “misión” como la de Venezuela si no se sienta “pronto” a negociar
    CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images - AFP
    MUNDO

    Trump amenaza a Irán con una “misión” como la de Venezuela si no se sienta “pronto” a negociar

    La flota está lista para actuar con "violencia si es necesario", dijo el presidente de EE. UU. El Gobierno iraní considera más probable una confrontación bélica.

  • Julio Teherán, lanzador colombiano. Foto: Getty Images
    Julio Teherán, lanzador colombiano. Foto: Getty Images
    Stacy Revere/Getty Images
    Gol Caracol

    MLB: Julio Teherán debutó con los Milwaukee Brewers y logró un registró histórico para Colombia

    El lanzador colombiano Julio Teherán volvió a la MLB y, en su estreno con los Milwaukee Brewers, llegó a una marca importante para los beisbolistas de nuestro país.

  • Julio Teherán, beisbolista colombiano.
    Julio Teherán, beisbolista colombiano.
    /AFP
    Gol Caracol

    Julio Teherán sigue brillando: figura con los Sultanes de Monterrey, en la Liga Mexicana de Béisbol

    El experimentado lanzador colombiano lideró a su equipo, en las semifinales, donde están 2-0 ganando en la serie.

  • eportistas-iran_0.png
    Gol Caracol

    Deportistas iraníes empiezan a salir con precaución a las calles para entrenar

    Luego de dos meses de cuarentena, futbolistas y ciclistas pudieron realizar prácticas al aire libre.

  • avion-ukrania.jpg
    MUNDO

    Avión con 180 pasajeros se estrelló cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Irán

    El Boeing 737 perteneciente a Ukrainian Airlines se accidentó cerca de la base aérea debido a problemas técnicos, aseguró agencia iraní IRNA.

  • Archivo Colprensa
    MUNDO

    Exalcalde de importante ciudad confesó que asesinó a su esposa cuando discutían su divorcio

    “Me enfadé y saqué el revólver para asustarla”, reveló Mohamad Ali Nayafí, que renunció a la alcaldía de Teherán en medio de rumores y escándalos.

  • AFP
    MUNDO

    Duras protestas en Irán dejan 10 muertos

    Manifestantes atacaron e incendiaron edificios públicos, centros religiosos, bancos y sedes de la milicia islámica del régimen.

  • 1310trump.jpg
    MUNDO

    Donald Trump anuncia que no certificará el acuerdo nuclear iraní

    Por otro lado, denunció el comportamiento de "la dictadura" en Oriente Medio y dijo que Teherán es "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo".

  • 2309misiliran.jpg
    MUNDO

    Irán desafía a EE. UU. con el ‘Joramshahr’, un nuevo misil balístico

    “Ellos también están trabajando con Corea del Norte. ¡No tenemos mucho de un acuerdo!", tuiteó Donald Trump.

  • 3108leopardo.jpg
    MUNDO

    Intentan salvar a leopardos persas: macho y hembra tendrán romántico encuentro en Teherán

    De resultar exitosa, sería la primera vez que se reproduce en cautiverio una pareja de esa especie en vía de extinción.

