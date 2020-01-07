Noticias Caracol Teherán
Teherán
-
Trump amenaza a Irán con una “misión” como la de Venezuela si no se sienta “pronto” a negociar
La flota está lista para actuar con "violencia si es necesario", dijo el presidente de EE. UU. El Gobierno iraní considera más probable una confrontación bélica.
-
Gol Caracol
MLB: Julio Teherán debutó con los Milwaukee Brewers y logró un registró histórico para Colombia
El lanzador colombiano Julio Teherán volvió a la MLB y, en su estreno con los Milwaukee Brewers, llegó a una marca importante para los beisbolistas de nuestro país.
-
Gol Caracol
Julio Teherán sigue brillando: figura con los Sultanes de Monterrey, en la Liga Mexicana de Béisbol
El experimentado lanzador colombiano lideró a su equipo, en las semifinales, donde están 2-0 ganando en la serie.
-
Gol Caracol
Deportistas iraníes empiezan a salir con precaución a las calles para entrenar
Luego de dos meses de cuarentena, futbolistas y ciclistas pudieron realizar prácticas al aire libre.
-
Avión con 180 pasajeros se estrelló cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Irán
El Boeing 737 perteneciente a Ukrainian Airlines se accidentó cerca de la base aérea debido a problemas técnicos, aseguró agencia iraní IRNA.
-
Exalcalde de importante ciudad confesó que asesinó a su esposa cuando discutían su divorcio
“Me enfadé y saqué el revólver para asustarla”, reveló Mohamad Ali Nayafí, que renunció a la alcaldía de Teherán en medio de rumores y escándalos.
-
Duras protestas en Irán dejan 10 muertos
Manifestantes atacaron e incendiaron edificios públicos, centros religiosos, bancos y sedes de la milicia islámica del régimen.
-
Donald Trump anuncia que no certificará el acuerdo nuclear iraní
Por otro lado, denunció el comportamiento de "la dictadura" en Oriente Medio y dijo que Teherán es "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo".
-
Irán desafía a EE. UU. con el ‘Joramshahr’, un nuevo misil balístico
“Ellos también están trabajando con Corea del Norte. ¡No tenemos mucho de un acuerdo!", tuiteó Donald Trump.
-
Intentan salvar a leopardos persas: macho y hembra tendrán romántico encuentro en Teherán
De resultar exitosa, sería la primera vez que se reproduce en cautiverio una pareja de esa especie en vía de extinción.