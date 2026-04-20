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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 1: Egan Bernal, sin contratiempos

Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 1: Egan Bernal, sin contratiempos

Este lunes comenzó el Tour de los Alpes 2026 con una jornada que dejó a un inesperado ganador. El colombiano Egan Bernal no tuvo problemas y llegó junto a los favoritos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Egan Bernal en la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026.
Egan Bernal en la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026.
Getty Images.

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