Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 1: Egan Bernal, sin contratiempos

El italiano Tommaso Dati (Ukyo Team), ciclista de un equipo continental, dio la sorpresa al imponerse al esprint por delante del británico Tom Pidcock en la primera etapa del Tour de los Alpes, disputada con salida y llegada en Innsbruck con un recorrido de 144,3 kilómetros, por lo que tuvo el honor de estrenar el maillot de líder.

En un emocionante y disputado esprint, y después de que el neerlandés Timen Arensman fuera alcanzado por el pelotón a 200 metros de meta, Dati (Camaiore, 23 años) sorprendió a los favoritos para llevarse el esprint y el liderato con un tiempo de 3h21:36, a una media de 42,9 km/h.

Tommaso Dati (Ukyo Team), ganador de la etapa 1 del Tour de los Alpes 2026. Getty Images.

El ciclista transalpino, que suma su segunda victoria profesional y también de la temporada, ya que ganó una etapa en la Semana Coppi e Bartali, ganó la partida por velocidad al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y del alemán Florian Stork (Tudor).



De esta forma Dati subió al podio como primer líder, y afrontará la segunda etapa con 4 segundos de ventaja sobre Pidcock y 6 respecto a Stork.



Escapada estéril, el último rebelde resiste hasta el final

La escapada inicial tuvo como protagonistas a tres rebeldes anónimos que pronto partieron en busca de lo imposible, el alemán Tobias Nolde y los austríacos Emanuel Zangerle y Josef Dirnbauer. El pelotón dejó madurar la aventura, pero a medida que se acercaba la meta las esperanzas se diluyeron.

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El último resistente, Zangerle, se entregó tarde, vendió cara la caza. No en vano corría en casa, nacido en Innsbruck, de 25 años, y militante de un equipo austríaco. El chico lo dio todo en su escenario cotidiano, pero lo alcanzaron a 5 kilómetros de la capital del Tirol.

Una ciudad de gran recuerdo para el ciclismo español. Allí ganó Alejandro Valverde el Mundial en 2018. El impulso del Jayco Alula en el gran grupo propició una nueva etapa, corta y definitiva. Zangerle se hizo a un lado ante el paso de la marabunta. Fin a un dulce sueño.

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Después de los pasos puntuables de Mieminger Plateau y Götzens, cerca de meta quedaba un pequeño aliciente, el repecho de Brandjochstrabe (0,5 km al 5,8 %), en zona urbana. Ineos lanzó su escuadra a luchar al frente. Todo un ataque de los hombres de Egan Bernal y Arensman que estiró el pelotón en fila india.



Arensman ataca en Innsbruck, Dati se cubre de gloria

Por las calles de Innsbruck se lanzó Arensman. Abrió un pequeño hueco el hombre fuga de la escuadra británica, sin mirar atrás, para sorpresa de sus rivales, que ya pensaban en una jornada tranquila hasta el final. El pronóstico se terminó de cumplir, pues Arensman claudicó a 250 metros de la línea de meta.

La presión del Tudor fue definitiva, pero a río revuelto apareció Dati para presentarse en sociedad con una gran victoria.



Clasificación general del Tour de los Alpes 2025, tras la etapa 1