"La Liga de España es el premio, la eliminación de Champions no quita mérito a lo que hemos hecho"

El central del Barcelona Eric Garcia aseguró que caer eliminados a manos del Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones "no quita mérito" a lo que han hecho en LaLiga EA Sports, competición que el equipo 'azulgrana' lidera con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a siete jornadas para su finalización.

"LaLiga es el premio a la regularidad y estamos haciendo las cosas muy bien. Que te elimine el Atlético de Madrid en la 'Champions' y en la Copa del Rey es jodido, pero no quita mérito a lo que hemos hecho en LaLiga. La ventaja que tenemos es buena y habla muy bien de cómo estamos haciendo las cosas", afirmó en un acto solidario celebrado este lunes en Barcelona.

Con todo, el futbolista catalán se centra en revalidar lo antes posible el título, por lo que, si pudiera elegir, preferiría levantarlo matemáticamente antes de medirse al Real Madrid en el clásico del 10 de mayo.

"Si el Real Madrid nos tiene que hacer el pasillo, quiere decir que hemos ganado LaLiga y, como he dicho que quiero ganarla lo antes posible, ya te doy la respuesta", afirmó al ser preguntado por si prefiere celebrar el título antes del clásico o ganando al eterno rival en el Spotify Camp Nou.



En este sentido, el jugador de Martorell espera que si el 'Barca' celebra el título antes del clásico, los futbolistas del Real Madrid les hagan el pasillo. "Si nos encontráramos en una situación así, nosotros haríamos el pasillo", opinó.

Publicidad

El futbolista también valoró el "duro golpe" que significó no sellar el pase a las semifinales de la Liga de Campeones, donde, en su opinión, les faltó "un pelín de suerte". "Ni en la ida ni en la vuelta nos salieron las cosas de cara. No es todo responsabilidad de los árbitros, hay decisiones extrañas y que cuestan de entender, pero tuvimos 180 minutos para hacer nuestro trabajo", argumentó.

Eric Garcia; jugador del FC Barcelona AFP

Publicidad

Al ser preguntado por la actuación arbitral, agregó: "Normalmente nos sale cruz a nosotros y a otros clubes no tanto. Son cosas que pasan en el fútbol". En lo personal, Eric se definió como un futbolista al que le gusta "ayudar" a sus compañeros "con cosas relacionadas con el fútbol y externas", y reconoció que le haría ilusión entrar en la convocatoria para disputar este verano la Copa del Mundo con España.

"Todos los jugadores sabemos que hay un Mundial. Me gustaría estar ahí. Intento hacer mi parte que es dar lo mejor de mí y, si el seleccionador me convoca, yo encantado", reconoció el futbolista azulgrana, ausente en las últimas convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Eric Garcia hizo estas declaraciones durante la presentación de la vigésima primera edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' en la Antigua Fábrica Damm.