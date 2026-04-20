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Gol Caracol  / "La Liga de España es el premio, la eliminación de Champions no quita mérito a lo que hemos hecho"

"La Liga de España es el premio, la eliminación de Champions no quita mérito a lo que hemos hecho"

Luego de más reciente eliminación en la Champions League el equipo 'cule' decidió cerrar ese ciclo y enforcarse en la Liga de España, donde son lideres con 79 puntos.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
La formación titular del Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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