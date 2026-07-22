Medellín se confió y Vaso da Gama le empató 2-2 en play offs de Sudamericana, en un Atanasio vacío

Independiente Medellín no pasó del empate 2-2 contra Vasco da Gama, este miércoles, en la ida de los play offs de la Copa Sudamericana, en un estadio Atanasio Girardot sin público por la sanción que tiene el equipo paisa, por los desmanes en el duelo frente a Flamengo, el semestre pasado, en Copa Libertadores.

Los goles del equipo antioqueño dirigido ahora por Luis Amaranto Perea, fueron de John Montaño y uno en propia puerta de Carlos Cuesta. En el conjunto brasileño anotaron Claudio Spinelli y también un autogol de Joaquín Varela.

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