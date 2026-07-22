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Gol Caracol  / Medellín se confió y Vaso da Gama le empató 2-2 en play offs de Sudamericana, en un Atanasio vacío

Medellín se confió y Vaso da Gama le empató 2-2 en play offs de Sudamericana, en un Atanasio vacío

Este miércoles el DIM recibió en territorio antioqueño al Vasco da Gama de Brasil, en esta llave de ida del certamen Conmebol. Ahora deberá buscar la clasificación de visitante.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Medellín vs Vasco da Gama Copa Sudamericana
Medellín vs Vasco da Gama Copa Sudamericana
AFP

Independiente Medellín no pasó del empate 2-2 contra Vasco da Gama, este miércoles, en la ida de los play offs de la Copa Sudamericana, en un estadio Atanasio Girardot sin público por la sanción que tiene el equipo paisa, por los desmanes en el duelo frente a Flamengo, el semestre pasado, en Copa Libertadores.

Los goles del equipo antioqueño dirigido ahora por Luis Amaranto Perea, fueron de John Montaño y uno en propia puerta de Carlos Cuesta. En el conjunto brasileño anotaron Claudio Spinelli y también un autogol de Joaquín Varela.

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