Mehdi Taremi sufrió gol anulado en el Irán vs. Bélgica del Mundial 2026; vea la increíble jugada acá

El primer tiempo entre Bélgica e Irán ha tenido jugadas y momentos que han despertado a todos los aficionados, entre ellos la sorpresa para los 'devils', que estuvieron cerca de irse al descanso en desventaja tras una increíble acción.

El hecho ocurrió a ls 26 minutos de la primera parte, cuando Irán cobró una falta desde el tiro libre. Lo que asombró posteriormente a Bélgica fue una jugada elaborada de la selección del Medio Oriente, que tomó por sorpresa hasta a Corutois, y Mehdi Taremi definió de manera extraordinaria. Lamentablemente, tras la revisión del VAR, el juez central tuvo que anular la jugada por un evidente fuera de juego.

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