Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mehdi Taremi sufrió gol anulado en el Irán vs. Bélgica del Mundial 2026; vea la increíble jugada acá

Mehdi Taremi sufrió gol anulado en el Irán vs. Bélgica del Mundial 2026; vea la increíble jugada acá

Irán intentó sorprender a Bélgica con una jugada elaborada que dejó ‘boquiabiertos’ a todos, pero el fuera de lugar terminó anulando la acción; vea la increíble jugada aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Mehdi Taremi, jugador de Irán
Mehdi Taremi, jugador de Irán
AFP

El primer tiempo entre Bélgica e Irán ha tenido jugadas y momentos que han despertado a todos los aficionados, entre ellos la sorpresa para los 'devils', que estuvieron cerca de irse al descanso en desventaja tras una increíble acción.

El hecho ocurrió a ls 26 minutos de la primera parte, cuando Irán cobró una falta desde el tiro libre. Lo que asombró posteriormente a Bélgica fue una jugada elaborada de la selección del Medio Oriente, que tomó por sorpresa hasta a Corutois, y Mehdi Taremi definió de manera extraordinaria. Lamentablemente, tras la revisión del VAR, el juez central tuvo que anular la jugada por un evidente fuera de juego.

¡Vea la jugada acá!

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Bélgica

Mundial 2026

Selección Irán

Thibaut Courtois

Publicidad

Publicidad

Publicidad