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Gol Caracol  / Argentina, a dieciseisavos del Mundial 2026; con históricos goles de Messi venció 2-0 a Austria

Argentina, a dieciseisavos del Mundial 2026; con históricos goles de Messi venció 2-0 a Austria

La Selección de Argentina tuvo una buena actuación este lunes para vencer a los austriacos y llegar a los 6 puntos en el grupo J del Mundial. Messi, de nuevo figura.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Austria en el Mundial 2026.
Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Austria en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Con dos goles de Lionel Messi, la Selección Argentina derrotó este lunes por un 2-0 a una laboriosa Austria, en la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Así, el vigente campeón del certamen orbital llegó a 6 puntos y clasificó a los dieciseisavos de final. Pero eso no fue todo, ya que con ese par de anotaciones, llegó a 18 en la historia de los mundiales, superando a Miroslav Klose y logrando un récord más en su carrera.

Este compromiso fue celebrado en el estadio de Dallas, en Estados Unidos, y el colorido de principio a fin lo pusieron los seguidores de la albiceleste, que gozaron tanto el triunfo, como la gesta de Messi, quien había marcado 3 tantos contra Argelia y aparte de eso, es el máximo anotador del campeonato que organiza la FIFA.

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