Argentina, a dieciseisavos del Mundial 2026; con históricos goles de Messi venció 2-0 a Austria

Con dos goles de Lionel Messi, la Selección Argentina derrotó este lunes por un 2-0 a una laboriosa Austria, en la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. Así, el vigente campeón del certamen orbital llegó a 6 puntos y clasificó a los dieciseisavos de final. Pero eso no fue todo, ya que con ese par de anotaciones, llegó a 18 en la historia de los mundiales, superando a Miroslav Klose y logrando un récord más en su carrera.

Este compromiso fue celebrado en el estadio de Dallas, en Estados Unidos, y el colorido de principio a fin lo pusieron los seguidores de la albiceleste, que gozaron tanto el triunfo, como la gesta de Messi, quien había marcado 3 tantos contra Argelia y aparte de eso, es el máximo anotador del campeonato que organiza la FIFA.