Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / México y su plan para ser protagonista en el Mundial 2026; "hay que usarlo a nuestro favor"

México y su plan para ser protagonista en el Mundial 2026; "hay que usarlo a nuestro favor"

Duilio Davino, director deportivo de la Selección México, no ocultó la estrategia que tienen para competir y firmar una buena presentación en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
La Selección México espera aprovechar su localía para firmar una buena presentación en el Mundial 2026
La Selección México espera aprovechar su localía para firmar una buena presentación en el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad