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Gol Caracol  / Multimillonaria oferta de Real Madrid por Julián Álvarez no mareó a Atlético de Madrid

Multimillonaria oferta de Real Madrid por Julián Álvarez no mareó a Atlético de Madrid

Real Madrid quiere conformar una nómina de figuras para el segundo semestre de 2026 y así se conoció de manera oficial su interés en el goleador Julián Álvarez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League
Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League
Getty Images

El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.

"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", indica el club.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agrega.

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