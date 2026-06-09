Alfredo Morelos, polémico; tras perder la final recordó a Millonarios y negó fracaso en Nacional

Aún con el paso de las horas se siguen sintiendo ecos después de la coronación de Junior de Barranquilla como campeón de la Liga I 2026 del fútbol colombiano, en detrimento de Atlético Nacional, al que derrotó por un marcador global de 3-1 en los duelos de ida y vuelta. Y en ese aspecto, han generado resonancia algunas declaraciones de Alfredo Morelos, quien falló un penalti para los 'verdolagas' y quien más allá de la dura derrota, salió a dar la cara en la zona mixta del Atanasio Girardot.

Al ser preguntado por el mal semestre del tradicional cuadro antioqueño, que quedó eliminado en ronda previa de Copa Sudamericana y fuera de eso, no ganó la Liga; Morelos contestó con otro interrogante. "¿Es fracaso para ti llegar a la final?", le dijo con cara de pocos amigos a un comunicador.

Paso seguido, el delantero siguió con sus palabras y apuntó que "ya Millonarios quedó eliminado. Nosotros estamos jugando la final, que la perdimos; sí, está bien, y con responsabilidad lo asumimos. Pero nosotros, en este equipo, desde que yo llegué acá, siempre hemos ganado finales; hoy nos tocó perder, como todo en la vida. No todo en la vida es color de rosa".

'El Búfalo' fue reiterativo en sus conceptos, para agregar que "ya Millonarios pasó; ese equipo quedó eliminado. Nosotros, el próximo semestre vamos con la misma moral y la misma motivación. Hay torneos importantes que vamos a pelear y a luchar, y yo estoy convencido de que el grupo lo va a hacer Y, con todo respeto te lo digo, el día de mañana tú también te tienes que levantar y seguir con tu vida; nosotros también".



Nacional vs Junior acción de juego Colpfrensa

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Más allá del dolor de caer en la final, para Alfredo Morelos hay que pasar la página y continuar adelante en el plano personal y profesional. "Eso aquí no va a terminar. Ni la (vida) mía, ni la de mi compañero. Vamos con mucha humildad, sí con responsabilidad a dar la cara ante todo y eso es lo más importante ahora".

Hay que apuntar que los seguidores de Nacional salieron decepcionados por el desempeño de los dirigidos por Diego Arias, más allá de la importancia de los nombres que integraron la plantilla, pero que no alcanzaron un nivel para mandar la parada en el fútbol colombiano.