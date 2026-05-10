Mundial 2026; a un mes de la inauguración las alucinantes cifras, 871 millones de dólares en premios

48 equipos, 104 partidos, 7 millones de entradas: estas son algunas de las cifras más destacables del Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

48 selecciones

Es el número de equipos participantes en esta Copa del Mundo, la primera con una cantidad tan elevada. En marzo de 2023, el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación de 32 a 48 equipos, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. La anterior ampliación del número de participantes del torneo se remontaba al Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

Selección de Francia; celebración en amistoso contra Colombia Foto tomada de: Cuenta Oficial de X de la Selección de Francia

104 compromisos

Es el número de partidos que se disputarán en este Mundial. Serán 40 más que en la anterior edición, la de Catar 2022. Además del aumento del número de participantes y grupos, se añade una ronda extra, la de dieciseisavos de final. Antes las rondas de eliminación directa empezaban en los octavos de final.

23, el número de edición

El Mundial 2026 será la 23ª edición desde la primera, organizada en Uruguay en 1930. Con cinco títulos, Brasil es la selección que ostenta el récord de títulos, por delante de Alemania e Italia, que tienen cuatro cada uno.



7 millones

Con casi siete millones de entradas puestas a la venta para asistir a la competición, la FIFA espera batir el récord histórico de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.

Así es el estadio Akron en Guadalajara, sede del Mundial 2026 y Selección Colombia - Foto: AFP

16 estadios

Repartidos entre los tres países anfitriones, serán 16 los estadios que acojan partidos del Mundial. Es el doble de los recintos de Catar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.



2 árbitras

La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García son las dos mujeres árbitras principales que han sido seleccionadas para el Mundial 2026. En total habrá 52 árbitros principales, que representan a las seis confederaciones y a cincuenta federaciones nacionales.



60 dólares, el precio mínimo

El precio mínimo de una entrada para un partido del Mundial es de 60 dólares, según la asociación 'Football Supporters Europe' (FSE), cuando en su dosier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 dólares.



Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la FIFA.

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Respecto a la reventa de las entradas en la plataforma oficial, ha llamado especialmente la atención el caso de un poseedor de entrada para la final del 19 de julio que fijó un precio de dos millones de dólares.

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871 millones de dólares, los premios a repartir

En millones de dólares, la dotación total en premios a repartir entre los 48 equipos participantes. Será un cheque más de dos veces superior al que tuvo el Mundial de Catar 2022. El equipo campeón se irá de la final con 50 millones de dólares.