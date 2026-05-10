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Gol Caracol  / Mundial 2026; a un mes de la inauguración las alucinantes cifras, 871 millones de dólares en premios

Mundial 2026; a un mes de la inauguración las alucinantes cifras, 871 millones de dólares en premios

Falta un mes para que ruede el balón en el Mundial 2026, y poco a poco se empiezan a revelar unos datos relevantes sobre el certamen orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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