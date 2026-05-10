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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / David González; "no es el resultado que esperábamos, pero nos deja vivos para pelear la serie"

David González; "no es el resultado que esperábamos, pero nos deja vivos para pelear la serie"

El DT del América de Cali analizó el empate 1-1 de su equipo frente a Santa Fe, en el Pascual Guerrero. David González confía en la 'mechita' para la vuelta de los cuartos de final en El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de may, 2026
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David González, director técnico del América de Cali.
David González, director técnico del América de Cali.
AFP

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