David González; "no es el resultado que esperábamos, pero nos deja vivos para pelear la serie"

David González, director técnico del América de Cali, analizó en rueda de prensa lo que fue el empate 1-1 frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. El antioqueño sostuvo que no era el resultado que esperaban, pero que confía en su equipo para lo que será la vuelta del próximo martes en la ciudad de Bogotá.

Acá las declaraciones:

- Análisis del partido frente a Santa Fe:

"No es el resultado que estábamos esperando, queríamos ganar. Para lo normal, el equipo que está de visita y consigue un empate es un gran resultado, y para el local, se va a hablar que no. Al final, es una serie de 180 minutos, entendemos que la serie está abierta, que somos dos equipos muy parejos y que va ser un partido luchado, con dos equipos que tienen un seguidilla de partidos acumulados y se nota con el transcurso de los minutos; en el segundo tiempo eso pesó; pero son dos equipos con orgullo propio y el deseo. Estamos con toda la confianza arriba, iremos a Bogotá con la intención de hacer un buen partido".

David González, entrenador de América de Cali. Colprensa

- El momento goleador de los experimentados del FPC



"Lo de Hugo (Rodallega), Adrián (Ramos), Dayro (Moreno), Falcao (García), (Carlos) Bacca, (Luis Fernando) Muriel, 'Teo' (Gutiérrez), yo creo que es algo muy necesario para nuestro fútbol, y ojalá todos los muchachos que están empezando y que tienen el privilegio de compartir camerino con ellos, aprendan cosas porque como todo en la vida el tiempo y la edad es lo que lo hace madurar. Ojalá que pueden seguir un rato más y que puedan seguir dándole alegrías a sus equipo y al país".

Publicidad

- Los cambios

"El gol es un golpe de esos que te deja tambaleando y nos costó entrar en el partido, nos desesperamos un poco. Con los cambios buscamos más de tranquilidad y precisión, entendemos que Joel es un jugador intenso, con Adrián buscamos un poco de esa corpulencia, si se puede decir; entrar en ese duelo con los centrales de Santa Fe. Haber entrado y hacer ese gol tan rápido, primero ilusiona, como para decir vamos a darle vuelta, pero al final es lo mejor que puedo haber pasado, porque ha medida que corrían los minutos puede volver a entrar el desespero y se puede embolatar el partido. Terminamos con un resultado que no era el que queríamos, pero que nos deja completamente vivos a los dos para pelear en un gran partido el próximo martes".

Publicidad

- Santa Fe, un equipo muy aplicado...

"Sí, es un equipo muy intenso, y segundo, aplicado. Pero nosotros tenemos esa capacidad, que por más aplicado que esté, podemos con ciertas ubicaciones y pases, que tiene intención, poder moverlos y generarles peligro".