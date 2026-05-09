Hugo Rodallega se autocalificó y le puso apodo a Adrián Ramos, tras América vs. Santa Fe

Hugo Rodallega y Pablo Repetto dejaron sus sensaciones en rueda de prensa, luego del empate a un gol contra América de Cali por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. El experimentado delantero fue el autor del gol para el 'león' en el Pascual Guerrero, en la noche de este sábado. En la 'mechita', el tanto fue obra de Adrián Ramos.

Precisamente a 'Hugol' le consultaron por este detalle, de que tanto él como Ramos, siendo jugadores 'veteranos' en nuestro fútbol, sigan marcando la diferencia. Rodallega Martínez aseguró que se debe a la ambición; hasta se animó a autocalificarse y ponerle un apodo curioso no sólo a Adrián, sino a otras estrellas del balompié local como Carlos Bacca, Dayro Moreno y Teófilo Gutiérrez, entre otros.

"Es la ambición. El de no perder esa hambre, de querer seguir haciendo goles, de seguir aportando a nuestro fútbol. Somos junto a Adrián (Ramos), Dayro (Moreno), Bacca (Carlos), 'Teo' (Gutiérrez), bueno, una lista larga. Yo digo que somos los tercos del gol, porque estamos de tercos, de necios, seguimos jugando; seguimos esforzándonos, pero seguimos marcando diferencia, y cuando eso sucede es difícil dar un paso al costado; en mi caso, así lo veo. Y también como yo tuve ídolos y ejemplos, me esfuerzo y siento que los muchachos también hacen lo mismo, y nos esforzamos para que nos vean los jóvenes como ejemplos y que se visualicen en nosotros haciendo lo que hemos durante tantos años de carrera. Esperamos poder seguir haciéndolo, aportarle a nuestros equipos y a nuestro fútbol", dijo Rodallega.

Hugo Rodallega festeja un gol con Santa Fe frente al América de Cali en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa

El delantero vallecaucano agregó: "Yo admiro mucho la carrera de los muchachos que nombré anteriormente, y es bonito cuando un ser humano intenta algo diferente. Como personas deberíamos aspirar a lo más alto, y a eso es lo que le apunto. No me conformo con lo que he conseguido, quizás podría estar más tranquilo, no hacer tanto esfuerzo, pero la pasión y el corazón lo pueden más que todo".



Además habló de lo que fue este juego contra América y confía que el próximo martes en El Campín puedan darle una alegría a su hinchada; avanzar a las semifinales.

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"Santa Fe ha sido un equipo resiliente, en todo momento tenemos la cabeza arriba, a veces pasamos por situaciones no muy buenas, pero este equipo se ha mantenido unido no sólo en este semestre; nunca se bajaron los brazos, es un grupo que se esfuerza. Creo que nos llevamos un buen resultado; sin embargo, está abierto porque es América de Cali, no es cualquier equipo, sabemos el respeto que merece, pero nosotros vamos a intentar cerrar la llave con muestra gente y poder avanzar", agregó.



Lo que dijo Pablo Repetto

"Hoy (sábado) no fue adverso porque no perdimos. Analizamos, y nos gustaría que cada vez que tomamos ventaja, que no nos empaten o ganar, pero también nosotros hemos revertido el resultado. Sí, duele, porque en el desarrollo sentimos que lo tenemos controlado, pero los rivales también tienen virtudes . En una jugada rápida nos sorprenden, nos sacaron rápido, también tienen virtudes ellos, nosotros tuvimos dos posibilidades y el golero de ellos salva dos pelotas que pudieron ser el segundo, pero se dio así. A pesar de que no ganamos, me quedo con la entrega del equipo, dejamos todo; los cambios generalmente son por cansancio. Nos da la posibilidad de jugar la vuelta el martes", dijo el DT de Santa Fe.

Acción de juego del América de Cali y Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @AmericadeCali

Y agregó: "Sabíamos que ellos iban a tener la posesión, sobre todo en el sector del campo, no nos generaron muchas situaciones y nosotros tuvimos las situaciones más claras. Si tenía que haber habido un ganador estuvimos más cerca nosotros, pero no nos quedamos con eso. El martes tenemos un partido durísimo, es un buen equipo América y tratar de hacer un partido acorde para lograr el pasaje de la fase".