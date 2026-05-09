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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega se autocalificó y le puso apodo a Adrián Ramos, tras América vs. Santa Fe

Hugo Rodallega se autocalificó y le puso apodo a Adrián Ramos, tras América vs. Santa Fe

El delantero marcó en el empate 1-1 de Santa Fe en la visita al América de Cali, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. Hugo Rodallega confía en el 'león'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de may, 2026
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Hugo Rodallega en América de Cali vs. Santa Fe.
Hugo Rodallega en América de Cali vs. Santa Fe.
Foto: X de @SantaFe

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