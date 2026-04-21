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Gol Caracol  / No todo es alegría para Pep Guardiola; confirmó baja sensible en el Manchester City

No todo es alegría para Pep Guardiola; confirmó baja sensible en el Manchester City

La victoria sobre Arsenal, que los acerca al título de la Premier League, se vio opacada por la noticia que confirmó el entrenador español, Pep Guardiola.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se lamenta por la lesión de una de sus figuras
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AFP

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